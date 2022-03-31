Girityalılar yaşlılarını ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girityalılar yaşlılarını ağırladı

İHA

Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür Ve Dayanışma Derneği mübadelenin 99'uncu yılını kutlamak, yaşlılar haftasında atalarının emaneti olan ikinci ve üçüncü kuşak mübadillerle bir araya gelerek kendilerine ikramlarda bulunup anılarını yenilediler.

Girityalılar yaşlılarını ağırladı

Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür Ve Dayanışma Derneği mübadelenin 99’uncu yılını kutlamak, yaşlılar haftasında atalarının emaneti olan ikinci ve üçüncü kuşak mübadillerle bir araya gelerek kendilerine ikramlarda bulunup anılarını yenilediler.
Giritya Dernek Başkanı Zehra Nur Biricik’in önderliğinde dernek binasında yeniden bir araya gelmenin heyecanını yaşayan Girityalılar, tarhana çorbası ve Girit usulü erişte ikramında bulundular. Toplantıda mübadele yollarında hayatlarını kaybedenler anılarak, kendileriyle derin sohbetlere daldılar.
Toplantıda söz alan Dernek Başkanı Biricik, “Derneğimizde her yıl olduğu gibi Girit ve Yanya’ya ait büyüklerimizi ağırladık. Bu sebeple Mübadelenin 99’uncu yılını kutlamak, "Yaşlılar Haftasında" bir araya gelerek kendilerine ahde vefa örneği gösterdik. Ne yazık ki birinci kuşak mübadillerimiz kalmadı. İkinci ve üçüncü kuşak mübadillerimizden de hayatta kalanlar gitgide azalıyor. Birçoğu malum hastalık yüzünden evden çıkamıyor. Bizlerde şuan hayatta olan mübadil büyüklerimle bir araya gelerek kendilerinin gönüllerini almaya çalışıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adil Mısırcı Avrupa’dan madalya ile döndü
YEREL HABERLER Adil Mısırcı Avrupa’dan madalya ile döndü
Bursaspor’da tempo arttı
YEREL HABERLER Bursaspor’da tempo arttı
Acar: "100 bin öğretmen ataması yapılmalıdır"
YEREL HABERLER Acar: "100 bin öğretmen ataması yapılmalıdır"
Bakan Ersoy: TÜRKSOY, kısa sürede Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü konumuna gelmiştir (2)
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: TÜRKSOY, kısa sürede Türk dünyasının ...
Türk Dünyası Kültür Başkenti Yuşa oldu TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevine Sultan Rayev getirildi
YEREL HABERLER Türk Dünyası Kültür Başkenti Yuşa oldu TÜRKSOY Genel ...
Mudanyalı atletler final için koştu
YEREL HABERLER Mudanyalı atletler final için koştu
Sadi Aktaş: "Türkiye’ye yetecek ve ihracat yapacak şeker var" "Kıtlık yok panik yapmayın" "Fiyatları arttıranlara itibar etmeyin"
YEREL HABERLER Sadi Aktaş: "Türkiye’ye yetecek ve ihracat yapacak ...
Karacabey’de sıfır atık projesi genişliyor
YEREL HABERLER Karacabey’de sıfır atık projesi genişliyor
Üniversiteliler burslarına kavuşuyor
YEREL HABERLER Üniversiteliler burslarına kavuşuyor
Burkay: “Hedefimiz üyelerimize stratejik üretim yeteneği kazandırmak”
YEREL HABERLER Burkay: “Hedefimiz üyelerimize stratejik üretim ...
Balkan Şehirleri Akademisi mezunlarını verdi
YEREL HABERLER Balkan Şehirleri Akademisi mezunlarını verdi
Yıldırımlı miniklerden mavi kapak kampanyasına tam destek
YEREL HABERLER Yıldırımlı miniklerden mavi kapak kampanyasına tam ...
Gürsu’ya hayvan bakım ve tedavi merkezi
YEREL HABERLER Gürsu’ya hayvan bakım ve tedavi merkezi
Osmangazi’de 75 bin kişilik iftar
YEREL HABERLER Osmangazi’de 75 bin kişilik iftar
Tenis heyecanı Hüdavendigar kortlarında yaşanıyor
YEREL HABERLER Tenis heyecanı Hüdavendigar kortlarında yaşanıyor
İnegöl’ün lojistik merkezi ihtiyacı masaya yatırıldı
YEREL HABERLER İnegöl’ün lojistik merkezi ihtiyacı masaya yatırıldı
Mudanya’da belediye arazileri ayçiçeği tarlası olacak Üretilen ayçiçek yağı ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak Halk Bahçesi projesi ile mevsimlik sebzeler ekilecek, ihtiyaç sahipleri kendi toplayacak
YEREL HABERLER Mudanya’da belediye arazileri ayçiçeği tarlası ...
Minibüse çarpan motosikletli, metrelerce havalandı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Minibüse çarpan motosikletli, metrelerce havalandı; o ...
Bursasporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim moral depoladı - Yeşil-beyazlılar kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim ...
623 yıllık Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı Elli yıllık mahya ustası Kahraman Yıldız: "Üzerimize kalan bu emaneti artık devretmek gerekiyor. Daha ne kadar yapabiliriz bilemiyorum"
YEREL HABERLER 623 yıllık Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı Elli ...
Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı Kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü böyle ...
TÜRKSOY Daimi Konseyi Olağanüstü toplantısı başladı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Coğrafyamızın jeopolitik konumu göz önüne alındığında TÜRKSOY’a bundan sonraki dönemde de önemli görevler düşmektedir"
YEREL HABERLER TÜRKSOY Daimi Konseyi Olağanüstü toplantısı ...
Bakan Ersoy: TÜRKSOY, kısa sürede Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü konumuna gelmiştir
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: TÜRKSOY, kısa sürede Türk dünyasının ...
Yapay zeka için işbirliği BUÜ, yapay zeka alanında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile işbirliği yapacak
YEREL HABERLER Yapay zeka için işbirliği BUÜ, yapay zeka alanında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.