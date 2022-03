KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim yegane teminatımız Türkiye´dir

Esra TÜRKERNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bir devlet olmanın mutluğu ve gururu içerisinde biz asla 1974´ten öncesine geri gitmeyeceğiz. Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçmeyeceğiz. Türk askerinin hiçbir zaman Kıbrıs´ı terk etmesini kabul etmiyoruz. Çünkü bizim yegane teminatımız Türkiye´dir" dedi.

Bursa´nın, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından `2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti´ seçilmesi dolayısıyla düzenlenen açılış törenine katılmak için kente gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi´nde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi. Çok sayıda gazi ile birlikte fotoğraf da çektiren Tatar, ardından Mihraplı Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

`BİZİM KOPMAZ BAĞLARIMIZ VARDIR´

Tatar, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, gittiği her yerde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldiğine dikkat çekerek, "Gazilerimiz Kıbrıs'ta tarih yazmıştır. Gittiğim her yerde Kıbrıs Gazileriyle bir araya geliyorum. Bursa'da ecdadın temsil ettiği yerleri ziyaret ettim. Aramızdaki duyguları oluşturan bu milli ve manevi değerlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha sizlerle burada paylaşmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Bizim geçmişten gelen bağlarımız hiç kimse tarafından engellenemez. Bizim kopmaz bağlarımız vardır. Kıbrıs Türk halkının, hep bir gözü ve kulağı Türkiye'dedir" dedi.

Toros Dağları'nın suyunun Akdeniz'den boru ile geçirilerek KKTC topraklarına taşındığı asrın su projesi ile Türkiye´nin Kıbrıs'a tekrar hayat verdiğini belirten Tatar, "Her çeşmemizden Anadolu'nun suyu akmaktadır. Yılda 75 milyon metreküp su, Anadolu´dan Kıbrıs´a aktarılmaktadır" diye konuştu.

`TÜRKİYE´NİN GARANTÖRLÜĞÜNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ´

Türkiye ve KKTC´nin bir devlet olduğunu vurgulayan Tatar, şunları söyledi:

"Bir devlet olmanın mutluğu ve gururu içerisinde biz asla 1974´ten öncesine geri gitmeyeceğiz. Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçmeyeceğiz. Türk askerinin hiçbir zaman Kıbrıs´ı terk etmesini kabul etmiyoruz. Çünkü bizim yegane teminatımız Türkiye´dir. Ukrayna´da da görüldüğü gibi, kimsenin size gelip öyle bir günde yardımda bulunması söz konusu olamaz. Sizin orada tek güvenliğinizi sağlayacak olan, aynı milletten olan, yüreği çarpan ve her türlü sizlerle o gönül bağı olan Türk askerinden başkası değildir. Bu böyleydi. Ama bunu Ukrayna hadisesiyle bir kez daha dünyaya söyleme fırsatı bulduk. Biz Kıbrıs'ta bir ortaklığı savunuyoruz. O fırsatlar geçmiştir. Federasyonla, Türkiye´nin modası geçmiş garantörlük haklarının yerine, Avrupa Birliği mekanizmalarıyla Kıbrıs´taki güvenliğin ortaya çıkması için gösterdikleri gayretlere biz her zaman hayır demesini bildik. Ancak uluslararası baskılardan dolayı federasyon görüşmelerine 50 sene devam edildi. Benim Cumhurbaşkanı olmamla bu son bulmuştur. Biz yan yana, egemen bir devlet olarak yaşayacağız. Ancak bu Türkiye'nin garantörlüğüyle mümkündür. Dünyada nelerin olduğunu bittiğini görüyoruz. `Bu çağda savaşılmaz, bu çağda çatışma olmaz´ boş laflardır. Dolayısıyla böyle askerin çekilmesi, Türkiye´nin garantörlüğünü son bulmasıyla, öyle bir durumda bize beş beterini yaparlar, yağma yok."

`TÜRKİYE COĞRAFYANIN KİLİT GÜCÜ´

Mevcut durumun korunması ve Türkiye ile münasebetlerin her geçen gün daha da geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Tatar, "Coğrafyaya baktığımızda ben Türkiye´yi kilit bir ülke olarak, bölgesel bir güç olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemde yapılanlarla daha da güçlü, daha da büyük bir Türkiye Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz´de onunla birlikte işbirliği içerisinde, Mavi Vatan´da, göklerde, hava sahasında hakimiyetimizin korunmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de gerçekten fevkalade önemli bir statüye sahiptir" diye konuştu.

HER TÜRK İNSANI KKTC'Yİ ZİYARET ETTİN

Tatar, her Türk insanının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir kez dahi olsa ziyaret etmelerini, görmelerini istediklerini belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Nevruz İLİMDAROĞLU

