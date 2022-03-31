4 köye bağlantı kuran köprünün demirlerini çalan hırsız tutuklandı

Bursa’nın İznik ilçesinde 4 köye giden yoldaki köprünün demirleri çalındı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’nın İznik ilçesinde 4 köye tek bağlantı yolu olan demir köprünün demirleri tek tek çalınmaya başlandı. İznik’e bağlı İnikli, Ömerli, Orhaniye ve Elbeyli mahallelerine bağlantı kuran köprünün demirlerinin eksildiğini gören vatandaş şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bunun üzerine vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Harekete geçen jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüpheli bir aracın hurda alımsatım yerine girdiği tespit edildi. Araç sürücüsü olan C.U. (47) gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında köprünün demirlerini çaldıktan sonra hurdacıya 420 TL karşılığında sattığını itiraf etti. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından C.U. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken demirleri satın alan hurdacı İ.S. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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