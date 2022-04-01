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Şair ve yazar Sabahattin Ali'nin Yeniceli olduğu şecere ile anlaşıldı

İHA

Şair ve yazar Sabahattin Ali'nin Yeniceli olduğu şecere ile anlaşıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde tarihi ve kültürel araştırmalar yapan Araştırmacı Yazar Gökhan Sarıbıyık’ın ulaştığı bir şecereye göre ünlü şair ve yazar Sabahattin Ali’nin Yeniceli olduğu ortaya çıktı.
Yeniceli Araştırmacı Yazar Gökhan Sarıbıyık, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Ülkemizin ve Türk edebiyatının en önemli kalemlerinden olan Sabahattin Ali’nin aile kökenleri bakımından çok önemli bir şecereye ulaştık. Aile efradından dayısının oğlu Mehmet Ertüzün tarafından ulaştırıldı bu belge elimize. Burası Çanakkale Yenice ilçesi, daha önce Avunya olarak adlandırılıyordu. Sabahattin Ali’nin annesi Hüsniye Hanım ve babaları, dedeleri Avunya bölgesinden Yörüklerdendir. Burada Pazarköy bucağına çok yakın konumda olan Yörük obalarından çıkarak Edremit’e yerleşmişlerdir. 19. yüzyılda iskan edilmiş, yerleştirilmiş obalarda yaşamaktaydılar. Ve bunun sonucunda Sabahattin Ali’nin annesi ve babası Edremit’e yerleşmişlerdi. Bu şecere Mehmet Ertüzün tarafından elimize ulaştırıldı ve Sabahattin Ali’nin Yeniceli olduğu bu şekilde kanıtlanmış oldu” dedi.

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