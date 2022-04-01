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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da çiftçiye çörek otu tohumu desteği

İHA

Bursa'da çiftçiye çörek otu tohumu desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ve Harmancık Belediyesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü işbirliğinde Harmancıklı çiftçilere 1600 kilo çörek otu tohumu dağıtıldı.
Bursa’nın dağ ilçelerinde nitelikli tarımı yaygınlaştırarak hem çiftçinin daha fazla kazanmasını hem de yörenin kalkınmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, çörek otu yetiştiricilerine verdiği desteği sürdürüyor. Her alanda çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Harmancık ilçesinde 55 çiftçiye 1600 kilogram çörek otu tohumu dağıttı. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, dağ bölgesine son yıllarda ciddi destekler verildiğini söyledi. Bölgenin kalkınmasını ve boş tarım arazisi bırakmamayı hedeflediklerini belirten Başkanvekili Çelik, “Yaptığımız projeler, fide, fidan ve tohum dağıtımlarıyla arazilerimiz birkaç yıl içerisinde daha verimli hale gelecektir. Bursa’nın daha yaşanabilir olması için sürdürdüğümüz çalışmalar çerçevesinde, kırsal kalkınma adımları öne çıkmaktadır. Kırsaldan şehre göçü önleyerek, üreticinin daha çok kazanmasını ve kırsaldaki yaşam kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz. Bunun için her alanda Bursa Büyükşehir Belediyesi lokomotif görevi üstlenmektedir. Türkiye’nin en kaliteli çörek otu bu bölgede yetişmektedir. Bu çerçevede 55 çiftçimize 1600 kilogram çörek otu dağıtıyoruz. Yapılan yatırımlarla Bursa’da üretim kalitesi ve çeşitliliği daha da artacaktır” dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygün, son yıllarda çiftçilere fidan dağıtımı ve tarımın geliştirilmesi konusunda ciddi artı değerler sağlandığını söyledi. Çörek otunun insan sağlığına çok faydalı olduğunu belirten Hamit Aygün, Keles’te üretilen tohumların çoğunun yurtdışına ihraç edildiğini ifade etti. Harmancıklı çiftçilere dağıtılan 1600 kilo tohumdan 55 çiftçinin yararlanacağını ve 1600 dönümün tamamen ekilmiş olacağını dile getiren Aygün, üründen hasat sezonunda çiftçinin 4 milyon TL’nin üzerinde gelir elde edeceğini anlattı. Türkiye’nin çörek otu üretiminin 6 bin 500 ton civarında olduğunu söyleyen Aygün, Bursa’da ise toplam 180 ton civarında üretim gerçekleştiğini, Harmancık’ta yapılacak hasatla birlikte bu rakamın 300 tona ulaşacağını ifade etti. Aygün, girdi maliyetleri artmasına rağmen üretim azmini kaybetmeyen çiftçiyi tebrik etti.
Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, geçtiğimiz yıllarda 12 bin kök ayva fidanı dağıttıklarını, şimdi de 1600 kilo çörek otu tohumu dağıtarak çiftçiye destek olmayı sürdürdüklerini anlattı. Ataş, destekleri nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ve HAGEL ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Harmancık Kaymakamı Furkan Tuna, Harmancık bölgesinin çok değerli ve insanlarının azimli olduğunu anlattı. Küçük yatırımlarla büyük işler yapılabileceğini söyleyen Tuna, çiftçilerin talebini karşılamak adına her zaman desteğe hazır olduklarını ifade etti.
Konuşmalarından ardından ‘protokol üyeleri tarafından’ çiftçilere çörek otu tohumları teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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