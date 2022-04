Bursa'da sokak hayvanlarının hediyeleri çocuklardan

Mudanya Belediyesi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü etkinlikleri çerçevesinde sokak hayvanlarına karşı çocuklarda koruma bilinci oluşturmak, yaşamlarını sürdürme, korunma, barınma ve beslenme ihtiyaçlarına dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi. Mudanya Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi ve Zübeyde Ana Çocuk Akademisi işbirliğiyle sokak hayvanları için hazırlanan atölyede minik öğrenciler can dostları için makrome ipinden tasmalar tasarladı.

Yeryüzünde tüm canlıların birbiriyle uyum içinde yaşayabileceği bir yaşam biçiminin mümkün olduğunu belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bir yerde sokak hayvanlarının mutluluğu o yerin insanlarının ne kadar iyi ve vicdanlı olduğunun göstergesidir. Mudanyalıların daha mutlu ve huzurlu bir ilçede yaşaması için gerçekleştirdiğimiz projelerin yanı sıra, sokak hayvanlarının da bu yönde hakları olduğu bilinciyle hizmet veriyoruz. Her birimize önemli sorumlulukların düştüğü bugünlerde şehrimizdeki hiçbir canlının zarar görmemesi için çalışıyoruz” diye konuştu.

Mudanya Belediyesi Veteriner Hekimi Şükriye Çelikkollu ve Meclis Üyesi Ergül Batman ile birlikte can dostları için hediyeler hazırlayan minik öğrenciler, hazırladıkları hediyeleri sokak hayvanları gününde sahiplerine ulaştıracak.

