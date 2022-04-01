Dağ koşusunda Osmangazi başarısı

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Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından İsmail Özkan, Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası’nda büyük başarıya imza attı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası’nda kıyasıya mücadeleler yaşandı. Toplam 193 sporcunun katıldığı müsabakada mücadele eden

Osmangazili atlet İsmail Özkan, rakipleri karşısında gösterdiği üstün performans ile Milli Takım kadrosunda yer almaya hak kazandı.

Genç sporcuyu başarısından dolayı kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Özkan’ın dağ koşusu branşında ilk sporcuları olduğunu belirtti.

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