“Benim Nilüferim”e jüri özel ödülü

Nilüfer Belediyesi, kurumların başarılı halkla ilişkiler çalışmalarının ödüllendirildiği “HİÇ” ödül gecesinde jüri özel ödülünün sahibi oldu.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği’nin bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri’nde Nilüfer Belediyesi “Benim Nilüferim” isimli çalışmasıyla jüri özel ödülünün sahibi oldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen ödül gecesine Bursa’da halkla ilişkiler alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileri ile iş ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Halkla ilişkiler alanında başarılı ve örnek uygulamalara sahip kurum ve bu uygulamaları hayata geçiren halkla ilişkiler çalışanlarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen gecenin açılış konuşmasını Bursa Halkla İlişkiler Derneği Başkanı Cansel Oruç yaptı. Oruç konuşmasında “9 yıldır Türkiye’nin en büyük kurumlarından, en önemli sivil toplum örgütlerinden, en değerli şirketlerinden projelerin katıldığı HİÇ Ödülleri’nde birçok ödül verildi. Hepsi birbirinden değerli ve uluslararası yarışmalarda ödül kazanabilecek projelerdi. Ancak asıl önemli olanın bu projelerin, kurumların marka değerini arttırması ve iletişimi kolaylaştıran bu çalışmaların oluşturduğu sonuçlar olduğunu gördük” dedi.

Ödül gecesine katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ise, “Özellikle kamu kurumlarında ihmal edilen halkla ilişkiler çalışmaları alanında Nilüfer Belediyesi olarak vatandaş memnuniyetini en üst seviyede tutmaya gayret ediyoruz. İletişim kanallarının her geçen gün çeşitlenerek farklılaştığı günümüzde, birlikte yönetim anlayışıyla özellikle gençlere ulaşmayı ayrıca önemsiyoruz. Bu noktada sosyal medya iletişiminde ön plana çıkan ‘Benim Nilüferim’ adlı çalışmamızda, arkadaşlarımızın yakaladığı başarının takdir edilmesi mutluluk verici” dedi.

Konuşmaların ardından Bursa Halkla İlişkiler Derneği 9. HİÇ Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Nilüfer Belediyesi, Yankı İçöz’ün hazırlayıp sunduğu; projeler, etkinlikler, uygulamalar ve toplumsal konuların uzman isimler ve ilgili kişilerle değerlendirildiği dijital içerik programı “Benim Nilüfer’im” ile jüri özel ödülünün sahibi oldu. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, BTSO Başkan yardımcısı Cüneyt Şener’in takdim ettiği ödülü Nilüfer Belediyesi adına, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Dilhun Gökçe Gültekin, müdürlük çalışanları Yankı İçöz ve İlker Başbuğa ile birlikte aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.