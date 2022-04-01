Nilüfer’de ‘Müzik Hasadı’nın albümü ‘Mahsul’ tanıtıldı

Nilüfer Belediyesi, “Müzik Hasadı” temasıyla 6.’sını gerçekleştirdiği Uluslararası Caz Tatili Festivali çerçevesinde genç caz müzisyenlerini desteklemek amacıyla albüm çıkardı. “Mahsul” adı verilen 7 parçanın yer aldığı albüm tanıtımı, Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde yapıldı.

Nilüfer’i kültür sanatın merkezi haline getiren, sanata ve sanatçıya destek olan, insanları her alanda ve koşulda sanatın birçok disipliniyle buluşturan Nilüfer Belediyesi, özel bir projeye daha imza attı. Nilüfer Belediyesi, geçen yıl “Müzik Hasadı” temasıyla 6.’sını gerçekleştirdiği Uluslararası Caz Tatili Festivali doğrultusunda genç caz müzisyenlerini desteklemek, onları üretime teşvik etmek ve ilk kayıt deneyimlerini yaşatmak amacıyla müzik dünyasına yeni bir albüm kazandırdı. Türkiye’nin önemli caz müzisyenlerinin de yer aldığı Space Goats prodüksiyon danışmanlığında, üniversiteler aracılığı ile çıkılan açık çağrıya çok sayıda genç caz müzisyeni başvurdu. Değerlendirmeler sonucu seçilen 7 parça, “Mahsul” adı verilen albümdeki yerini aldı. Deniz Akan Quartet, Maya Muz & Safayasak, Sıla Argun, Saynur Eren, Soul Grinders, Udgang Trio, Oğlak’ın parçalarının yer aldığı Mahsul albümünün lansmanı, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde yapıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de katıldığı lansmana, caz tutkunları da ilgi gösterdi.

Lansmanın açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, genç caz müzisyenlerini müzik dünyasına kazandıran bu albümü, müziğe adanmış güzel bir mekanda tanıtmaktan da ayrı bir onur duyduklarını belirtti. Müziğin, insanı en zor zamanlarda ayakta tutan, umut veren, en güzel duygularda buluşturan bir sihir olduğuna dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, “Hayatımız boyunca belki de en çok içimize kapandığımız, en karamsar günleri yaşadığımız bir dönemdeyiz. Yani aslında müziğe en çok ihtiyacımız olan zamanlardayız. Müziğin iyileştirici gücüne her zaman ihtiyacımız var” dedi.

Pandemi döneminde Uluslararası Nilüfer Caz Tatili’nin 6.’sını açık alanlarda yaparak yüz yüze konserlere hasret kalanları buluşturduklarını hatırlatan Başkan Erdem, “Bu festivalde genç caz müzisyenlerini desteklemek için bir albüm çıkarma fikri doğdu.

CD’lerin tedavülden kalktığı bir dönemde festivalimizin ilk mahsulünü alıyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda yeni mahsuller alacağımız bereketli caz tatilleri yaşarız. Bu işlere zaman ve kaynak ayırdığımız için bazen bizi eleştirenler oluyor. Onlara ünlü bir filozofun sözleriyle yanıt vermek isterim. Nietzsche diyor ki; ‘Müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli sanırlar.’ Çok şükür ki müziğin sesini duyuyoruz ve o sesle hep birlikte dans etmek istiyoruz. Müzik hiç susmasın” diye konuştu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, albümde yer alan bütün müzisyenleri kutladı.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan’ın, Mustafa Çokran ile hem caz festivali hem de albümün ortaya çıkış sürecine ilişkin detaylar verdiği lansmanda, albümde “Bazı Cümleler” parçasıyla yer alan Bursalı müzisyen Saynur Eren de, keyifli bir caz konseri verdi. Spotify, Apple Music gibi dijital müzik platformlarında yerini alan Mahsul albümü, plak olarak da çok yakında yayınlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.