Bursa’da bahçe demirlerine saplanan kedi kurtarıldı

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Bursa’nın İznik ilçesinde bir evin bahçe demirlerine saplanıp kalan kedi, zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

Orhangazi Caddesi Kumbaşı mevki'inde bulunan evin bahçesinden acı bir şekilde kedi sesi duyan vatandaşlar, bahçeye geldiğinde kedinin bahçe demirlerine saplandığını gördü. Kendi imkânlarıyla kediyi kurtaramayan vatandaş, başarılı olamayınca zabıtadan yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen zabıta ekipleri, İznik Belediyesi veterinerine de haber verdi. Vücudu demirden kontrollü bir şekilde çıkarılan kedi, tedavisi için Bursa Veterinerlik Fakültesine sevk edildi.

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