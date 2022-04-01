Nilüfer’de kursiyerlerin yaptığı resimler hayran bıraktı

Nilüfer Belediyesi Resim Atölyesi’nde eğitim alan kursiyerler, dönem boyunca yaptıkları çalışmalardan seçkileri izlenime sundu. Birbirinden güzel yağlı boya, akrilik, kara kalem ve sulu boya çalışmaların yer aldığı sergi, Konak Kültürevi’nde açıldı.

Sanatın farklı dallarını öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen Nilüferliler’e yönelik birçok atölye düzenleyen Nilüfer Belediyesi, katılımcılara dönem sonunda performanslarını sergileme fırsatı sunuyor. Sabriye Düvenci eğitmenliğinde gerçekleştirilen Nilüfer Belediyesi Resim Atölyesi katılımcıları da, yoğun bir eğitim dönemi geçirerek, birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. Kursiyerler, dönem boyunca yaptığı yağlı boya, akrilik, kara kalem ve sulu boya çalışmalarını, Konak Kültürevi’nde açılan sergide izlenime sundu. Sergi açılışını yapan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, sanatı içinde barındırmayan toplumların, dünyada hak ettiği değeri almasının mümkün olmadığını belirterek, “Sanatı içinde yaşatan toplumlar, gelecek planlarını, diğer toplumlar arasındaki yerini doğru bir şekilde almıştır. Nilüfer Belediyesi, bu eğitim çalışmalarına birçok alanda devam edecek. Yaptığınız her şey çok kıymetli. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kursiyerlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu. Sergiyi gezen Yıldız, çalışmaları da yakından inceledi.

20 kursiyerin 59 atölye çalışmasının yer aldığı sergi, 6 Nisan tarihine kadar Konak Kültürevi’nde izlenime açık kalacak.

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