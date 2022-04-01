Sunta yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sunta yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin kasasındaki suntalar yana doğru kaydı. Kaymanın etkisiyle kamyonetin dengesi bozulurken, sürücü tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti. Devrilme tehlikesi olan aracı gören diğer sürücüler, kamyonetin sürücüsüne tepki gösterdiler. Sürücüler, o anları amatör kamerayla da görüntülendiler.

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