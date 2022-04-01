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HİÇ ödülleri sahiplerini buldu

DHA

HİÇ ödülleri sahiplerini buldu


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA Halkla İlişkiler Derneği'nce (BHİD) bu yıl 9'uncu kez verilen Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
BHİD tarafından bu yıl 9'uncusu verilen HİÇ ödülleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki törenle sahiplerini buldu. Törene; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Kayaoğlu, TOBB KGK Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fuat Alpaslan, CHP İl Başkan Yardımcısı Orhan Arslan, BURTİMDER Başkanı Murat Çakmaker, BALKANTÜRKSİAD Başkan Yardımcısı İskender İskenderoğlu'nun yanı sıra iş dünyasının temsilcileri ile siyasiler ve sektör temsilcileri katıldı. 'HALKLA İLİŞKİLER GERÇEKTEN MUCİZELER YARATIYOR'
Sunuculuğunu Selda Hasret Arslan'ın yaptığı ödül töreninin açılışında konuşan BHİD Başkanı Cansel Oruç, "Derneğimizin 2012 yılında başlattığı Halkla İlişkiler Çalışmaları ödülleri süreci çığ gibi büyüyor. Üyelerinin de destekleriyle ulusala açılan ve 9'uncu yılını gerçekleştiren HİÇ ödülleri, kentin tanıtımına da katkı sağlamaktadır. Halkla ilişkiler, gerçekten mucizeler yaratıyor. Türkiye'de halkla ilişkiler endüstrisinin gösterdiği gelişmeden büyük heyecan ve mutluluk duyuyorum. Bir meslek mensubu olarak bütün meslektaşlarımla iftihar ediyorum. Bildiğiniz gibi iletişim bir bütün. Pandemi döneminde de gördük ki; iletişim çok önemli. Kendimizi doğru ifade edebilmek sadece bireylerin değil; markaların da vazgeçilmezi. Ülkemizin daha da ileri gitmesi için markalar yaratmamız, iletişim yatırımını sürdürmemiz gerek. Kurumsal veya ticari bir markanın rekabet gücü, iletişim yatırımıyla doğru orantılıdır. Buradan yola çıkarak önemli projeleriyle başvuru yapan ve ödül alan tüm kurum ve kuruluşları kutluyorum. HİÇ ödülleri süreci; ekip işi, bu anlamda tüm ekibe teşekkür ediyorum. İletişimimizin bitmediği güzel günler diliyorum" dedi.
KONUKLARDAN BHİB YÖNETİMİNE TEBRİK
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, kente değer katan HİÇ ödüllerinden dolayı BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Cansel Oruç ile yönetimi tebrik etti. Çelik, HİÇ ödüllerinin kendisi için ayrı bir önem taşıdığını belirtti.
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de 9 yıldır verilen HİÇ ödüllerinin başarısını kutladı.
Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak da HİÇ ödüllerinin Bursa'ya değer kattığını belirterek BHİD yönetimini tebrik etti.
Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ise bu tür ödüllerin daha da artması ve kurumların projeleri ile katılması gerektiğini kaydetti.
BHİD Yönetim Kurulu'nu kutlayan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger de halkla ilişkiler çalışmalarının öneminin her geçen gün arttığını, kurumların kendini doğru ifade edebilmesinin anahtarı olduğunu söyledi.
JÜRİ SEKTÖRÜN NABZINI BELİRLEDİ
9'uncu HİÇ ödülleri jürisi, projelerle sektörün nabzını tuttu. Jüri; TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, Marka Konseyi Başkanı Bülent Fidan, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Levent Özkoçak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Engin Çağlak, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Cansel Oruç'tan oluştu.
9 KATEGORİDE ÖDÜL DAĞITILDI
Konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Bu yıl 'pazarlama iletişimi' ve 'STK' kategorilerinde ödül verilmedi. 9 kategoride verilen ve geceye katılan protokol mensuplarının ellerinden ödüllerini alan firmalar ve projeler şu şekilde:
Kurumsal İletişim: 'Enerji Danışmanım' projesiyle Limak Enerji Uludağ Elektrik.
Kurum İçi İletişim: 'Yönderfest' projesiyle Bursa Yönder Okulları.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk: 'Yarının Kadın Liderleri Programı' projesiyle Cargill Türkiye.
Sponsorluk İletişimi: 'Çilek Kupası' sponsorluk çalışmasıyla Çilek Mobilya.
Dijital PR: 'Yeni Medyada İçerik Pazarlama' çalışmaları ile Tabiat Binicilik Merkezi.
Kamu Kuruluşları: 'Ana Kucağı Eğitim Merkezi' projesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi.
ÜNİ-PR: '1'inci İstanbul Tonlarında Espresso' projesiyle Maltepe Üniversitesi.
2´nci 'Marmara'nın Devası' projesiyle Erciyes Üniversitesi.
3´üncü 'İBB Özel Ulaşım' projesiyle Maltepe Üniversitesi.
Meslek Lisesi: 'Hayvanlar Dostlarımız Doğamız Hayatımızdır' projesiyle Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
Jüri Özel Ödülleri: 'Benim Nilüfer´im' projesiyle Nilüfer Belediyesi.
'Kaldera İle Yeniden Özgür' projesiyle Yaşar Üniversitesi.
'Bir Teneffüs Bir Nefes' sosyal sorumluluk projesiyle Süleyman Demirel Üniversitesi.
'Gökmen ve Uzay Havacılık Merkezi (GUHEM)' projesiyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
Öte yandan törende 8'inci HİÇ ödüllerini kazanan firmalara da ödüller takdim edildi. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-04-01 13:18:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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