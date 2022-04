Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz : "Kansere karşı korunmak mümkün"

Kansere neden olan risk faktörlerinin engellenmesi ile birçok kanser türünün oluşumuna engel olunabileceğini dile getiren Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, korunmanın önemine dikkat çekti.

17 Nisan Ulusal Kanser Haftası çerçevesinde açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kanserin dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu belirtti. Aynı zamanda yüksek tedavi maliyetleri nedeniyle ülkelerin ekonomisinde ve işgücünde çok ağır kayıplara neden olduğunu dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, kanser hastalığının yükünün dünya çapında her geçen gün artış gösterdiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 yılı verilerine göre küresel bazda 19.2 milyon yeni kanser vakası tespit edildiği ve hastalığa bağlı 9.9 milyon ölüm gerçekleştiği bilgisini veren Dr.Yavuzyılmaz “Dünya genelinde 75 yaşına kadar her 5 kişiden 1 kişinin kansere yakalanacağı ve her 10 kişiden 1’inin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir. Dünyada ve ülkemizde ilk sıralarda yer alan kanser türleri akciğer, meme ve kolorektal kanserler olarak benzerlik göstermektedir” diye konuştu.

Birçok kanser türünün yüzde 90 çevresel, yüzde 10 ise genetik faktörlere bağlı olarak gelişmekte olduğu belirten Dr. Yavuzyılmaz, “Kanserin çevresel faktörleri arasında yer alan; tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu veya obez olma durumunun engellenmesi yolu ile kanser oluşumunun yüzde 30, yüzde 50 oranında önlenebileceği bilinmektedir. Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türleri göz önüne alınırsa korunmanın önemi daha da artmaktadır” dedi.

Taramalarınızı Düzenli Yaptırın

Yapılan çalışmaların yirmi birinci yüzyılda kanser konusunda en önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teşhis olduğunu açıkça gösterdiğini işaret eden Dr. Yavuzyılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İlimizde KETEM, ilçe sağlık müdürlükleri, sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerimizde; 4069 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri, 3065 yaş arası kadınlara 5 yıl da bir rahim ağzı, 5070 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.