Karacabey, büyük ölçekli yatırımlarla altın çağını yaşıyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’de göreve gelişinin 8. yılı münasebetiyle mevcut dönemdeki faaliyetlerin, hedeflerin ve projelerin gündeme getirildiği Değerlendirme Toplantısı düzenledi.



Avrupa Leylek Köyleri Ağının Türkiye'deki tek temsilcisi olan Karacabey’e bağlı Eskikaraağaç’ta bulunan Leylek Köy Göl Evinde düzenlenen organizasyona; AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, MHP İlçe Başkanı Hilmi Kaya ve Yerel Yönetimler Başkanı Sibel Bilgin ile Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Vural, Hatice Kılıç ve Gökşen Akgör de katıldı.



Toplantıda konuşan Başkan Ali Özkan, son yıllarda yapılan altyapı, tarım, turizm, ulaşım, sanayi ve spor yatırımlarıyla birlikte hızla gelişen Karacabey’in, Bursa’nın yeni çekim merkezi olduğunu ifade ederek, büyük ölçekli yatırımların da etkisiyle adeta altın çağını yaşayan kentin geleceğini inşa etmek için de çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.



Her alanda büyük dönüşüm



“3’lü olsun güçlü olsun” mottosuyla yola çıktıklarını anımsatan Başkan Ali Özkan, “Merkezi yatırımlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi yatırımları ve Karacabey Belediyesi’nin yatırımları ile kentimiz, adeta altın çağını yaşıyor. 100 yılda alamadığı yatırımlar, ne mutlu ki bizim dönemimize nasip oldu. Biz de 2014’te göreve geldiğimizde 3T vizyonu çerçevesinde, şehrimizin geleceğini Tarım, Turizm ve Teknoloji odaklı yatırımlarla inşa etmeyi hedeflemiştik. Bu doğrultuda da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Altyapı, ulaşım, turizm, kültürsanat, spor ve sosyal belediyecilik gibi alanlarda çok sayıda projeye imza atıyoruz. 40 yıllık altyapı sorununa neşter vuruldu. İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, havai elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları hızla sürerken, fiber optik altyapı da yenileniyor. Tabiri caizse yeniden bir şehir kuruluyor Karacabey’de. Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile başlatılan büyük dönüşüm hamlesinde desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Alinur Aktaş’a çok teşekkür ediyoruz. İstanbulİzmir Otoyolu Karacabey’i merkez haline getirdi, girişi ve çıkışı Karacabey’den olacağı için kentimize büyük katkısı olacak. Müteşebbis heyetinde yer aldığımız TEKNOSAB’da yatırımlar hızlandı, tamamlandığında 150 bin kişiye istihdam sağlanacak. Planlı kentleşmeden yanayız. Arıtmasıyla, yapılanmasıyla TEKNOSAB doğru bir proje. Sanayi olmadan ülkelerin üst lige çıkması mümkün değil. Bu bilinçle; çevreye, doğaya, insan sağlığına zarar vermeyen sanayileşme gerekiyor. Yanlış bir yapılaşmaya Karacabey’de müsaade etmeyeceğiz. Ulaşım noktasında hızlı tren avantajımız da var. Kentimizin merkezinde yer aldığı büyük ölçekli ulaşım yatırımlarının hem ulaşım ve zaman hem de tarıma dayalı sanayi ürünlerinin o pazarlara yetiştirilmesi açısından çok büyük avantajı var. Çok uzun yıllardır hayal olan Gölecik ve Yeşildere barajlarının yapımı devam ediyor. Dolayısıyla tüm bu çalışmalar tamamlandığında Karacabey, 100 yıllık rüyasına kavuşmuş olacak” diye konuştu.



Karacabey halkına yakışır hizmetler



Karacabey’in her alanda çok büyük bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan Özkan, “Biz de bu potansiyeli en iyi şekilde kullanmak ve Karacabey’i geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelişen Karacabey’in ihtiyaçları doğrultusunda aldığımız yeni araçlarla makine parkını güçlendirdik. Karacabey’in en büyük ihtiyaçlarından biri olan otoparklara hız verdik. 300 araçlık katlı otoparkı inşa edip halkımızın kullanımına açtık. KaracaTeras projesi ile mevcut pazar alanı yenileniyor, 750 araçlık yer altı otoparkı ve sosyal alanlar ile 40 bin m2’lik devasa bir proje ortaya çıkacak, yakında bunun çalışmalarına başlıyoruz. Karacabey’e özel tarım park projesini hayata geçirdik. 50 bin m2 tarım park ve yükleme rampası yapılıyor. Sosyal donatı alanlarını geliştirmeye devam ediyoruz. Mevcut parklar yenilendi, yenilerini ekleniyor. Hem temiz enerji hem de belediyeye gelir sağlaması için güneş enerji santrali imalatımız devam ediyor. Yapişletdevret modeli ile kentimize kazandırdığımız akaryakıt istasyonu hizmete girdi. Cumhuriyet alanını modern ve kent merkezine yakışır hale getirdik. Karacabey sahillerinin standardını yükseltmek için Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Yeniköy, Malkara, Kurşunlu sahillerimizi halkımıza yakışır hale getirdik. Yeniköy’de 42 kamp evini hizmete açtık. Eski Orman Otelini yenileyerek turizme kazandırıyoruz, yakında tadilat başlıyor. Boğazköy’ mesire alanı ve sosyal tesis kazandırdık.

Eskikaraağaç’a sahil yolu yaparak, gelen misafirlere benzersiz yürüyüş keyfi sunuyoruz. Aşevini tamamladık, her gün 1200 kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz” dedi.







Sporda büyük atılım



“Spora yaptığımız yatırımlar karşılık alıyor. 18 farklı branşta faaliyet gösteren Karacabey Belediyespor, pek çok alanda elde edilen başarılarla göz kamaştırıyor” diyen Başkan Ali Özkan, “Göreve geldiğimiz 2014’te 2. Amatör Kümede mücadele eden bir futbol takımımız vardı. Adım adım yükselerek, 3. Lig şampiyonluğu elde ettik ve 2. Lig’e çıktık. Karacabey Belediyespor bünyesinde 18 branşta spor faaliyetleri devam ediyor. Hedefimiz kısa sürede 22 branşa çıkmak. Karacabey’de cıvıl cıvıl spor yapan gençlik hedefliyoruz. Lisanslı sporcu sayısı olarak neredeyse her evde lisanslı sporcumuz var. Sporda adeta devrim yaptık ve çok iddialıyız. Tesisleşme anlamında da çalışmalarımız çok güzel ilerliyor. Karacabey’in spor atakları sadece Bursa değil Ankara’dan da takip ediliyor, destek görüyor. Stadyumun yanında Spor Adası inşa ettik. Bakanlık desteğiyle yapımına başlanan Gençlik Merkezi ve Şehir Kütüphanesi sona yaklaştı. Yaklaşık 40 milyona yakın bedelle yatırım desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Karacabey’in kaynaklarını Karacabey için kullanıyoruz



“Tarım ve hayvancılık bizim için çok önemli” diyen Özkan, “Tesisleşme anlamında çok iyi noktadayız, modern tesislerimiz var. Ülkemizdeki salçalık domates üretiminin yüzde 40’ı Karacabey’de. Ciddi tarımsal üretim söz konusu. Çok büyük coğrafyada üretim var. Halihazırda 85 bin nüfuslu bir ilçeyiz. 100 bin ölçekli hiçbir belediyenin cesaret edemeyeceği büyük ölçekli projeleri kendi kaynaklarımızla hayata geçiriyoruz. Karacabey’in imkanlarını, kaynaklarını Karacabey’e kullanıyoruz. İlçe halkımıza hak ettiği standartları sunmak adına çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verdi.

