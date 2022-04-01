Bursa'da orman yangını (1)

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Muammer İRTEMMehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'nın Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar köyünde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Osmangazi'nin Güneybudaklar köyünde, saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Köyden biri, iddiaya göre, anız yakarken rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını söndürmek için müdahaleye başladı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-04-01 13:44:33



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