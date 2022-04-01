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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da trafiğe adliye kavşağı nefes aldıracak

İHA

Bursa'da trafiğe adliye kavşağı nefes aldıracak

Bursa Büyükşehir Belediyesi; yeni adliye binası, Bursa BTM, fuar merkezi, Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi ve inşaatı devam eden emniyet müdürlüğü binasının bulunduğu lokasyondaki trafik yoğunluğunu köprülü kavşakla ortadan kaldıracak. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kavşağı 5,5 ayda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Bursa’da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla yol genişletme ve yeni yollar, akıllı kavşaklar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem yatırımları gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, trafiğin tıkanan damarlarını köprülü yeni kavşaklarla açıyor. Yeni adliye binasının da taşınmasıyla birlikte Yakın Doğu Çevre Yolunun İstanbul Caddesi’ne bağlantı noktasındaki trafik yükü her geçen gün artarken, Büyükşehir Belediyesi bu sorunu iki luplu kavşak ile çözüme kavuşturacak. Proje çerçevesinde, 3 açıklıklı 117 metre uzunluğunda ve 2 açıklıklı 54 metre uzunluğunda iki köprü ile 3 bin 500 metre bağlantı yolu yapılacak. Yaklaşık 75 milyon TL’ye mal olması beklenen projenin temel atma törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, Osman Mesten, Zafer Işık ve Refik Özen, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş katıldı.
“Arı gibi çalışıyoruz”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünya genelinde tüm yatırımların durma noktasına geldiği, UkraynaRusya savaşının dünyayı etkilediği bir dönemde, arı gibi çalıştıklarını ve şehri geleceğe taşıyacak hamleleri kesintisiz yaptıklarını söyledi. Nüfusu 3 milyon 200 bine yaklaşan ve her yıl 5060 bin artan Bursa’da öncelikle ulaşımın konuşulduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Aslında bu manada çok şeyler yaptık. Öncelikle 2030 master planımızı çıkardık ve bu doğrultuda çalışmaya başladık. Burulaş’a 271 yeni otobüs kazandırıp, özel halk otobüsü filomuzu yüzde 75 yeniledik. Filomuzun yaş ortalaması 5.4 ve inanın Avrupa'da birçok ülkede bu yaş ortalaması yok. T2 hattında çeşitli nedenle çok zaman kaybettik ancak mayıs ayında test sürüşüne başlıyoruz. Haziran'da inşallah tam teşekküllü çalışmaya başlayacak. Yine Emek Şehir Hastanesi hattında çalışmalar hızlandı. Sinyalizasyon optimizasyonu ile kapasitemizi yüzde 66 artırdık. Halen 56 noktada yolla alakalı şantiyemiz var. Samanlı ve Cenup köprüleriyle ilgili çalışmayı başlattık. Yakın bir zaman içerisinde Yunuseli ve Balıklıdere köprülerinin de ihalesi yapılacak” dedi.
5,5 ayda bitecek
Temeli atılan Adliye Kavşağı ile ilgili bilgiler veren Başkan Aktaş, yeni adliye binası, Bursa BTM, fuar merkezi, Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi ve inşaatı devam eden emniyet müdürlüğü binasıyla birlikte bölgedeki trafik yoğunluğunun giderek arttığını vurguladı. Bölgeye kavşak yapmanın zorunluluk haline geldiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Yaklaşık 75 milyon liraya mal olacak kavşağı 5,5 ay gibi kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Başta adliye mensupları olmak üzere buradan hizmet alan vatandaşlarımızı rahatlatacak önemli bir proje. Bölge trafiği önemli ölçüde rahatlamış olacak. Rabbim en kısa zamanda bitirip, açmayı nasip etsin” diye konuştu.
Başarı hikayesi
Milletvekili Mustafa Esgin de son 1617 yılda AK Parti döneminde ulaşım ana başlığı altında çok önemli hizmetlerin Bursa’ya kazandırıldığını kaydetti. Köprülü kavşaklar, batçıklar ve raylı sistemlerle ilgili gelinen noktada yatırımların yüzde 80’nin AK Partili büyükşehir belediye başkanları tarafından yapıldığını dile getiren Esgin, “Alinur başkanımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Acemler Kavşağı başta olmak üzere trafiğin tıkandığı noktalarda önemli müdahaleleri peşi sıra yapmaya devam ediyor. Bugün yine bunlardan birisini gerçekleştiriyoruz. AK Parti iktidarlarının 20 yıllık serencamı içerisinde birçok başlık var ve bunların başında da tabii ki ulaşım projeleri geliyor. 80 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış duble yolun 34 katı kadar duble yolu 1520 yıl içerisinde yaptıysanız, bu başarı hikayesidir. Cumhuriyetin ilk dönemlerini istisna tutarsak, en büyük raylı sistem yatırımlarını son 15 yıl içerisinde yaptıysanız, bu da başarı hikayesidir. Tüm bu başarı hikayelerini aziz milletimizle birlikte yazdık. Yatırımların tamamı, milletimizin hayatını rahatlatmak ve konforunu artırmak adına son derece önemlidir” diye konuştu.
İtibarsızlaştırma gayreti
Millete hizmet amacıyla hayata geçirilen yatırımların sadece bir yerden diğer yere gitmek olarak algılanmaması gerektiğini dile getiren Esgin, “Bunların hepsi, millete hizmet maksadıyla yapılmış olan yatırımlar. Anadolu'dan Avrupa'ya 80 yıllık tarihimizde; rahmetli Demirel döneminde yapılan köprümüz var, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Rahmetli Özal döneminde yapılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var. Ama bakın, yaklaşık 1015 yıllık süre içerisinde 4 tane geçişi AK Parti iktidarları sağladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve geçtiğimiz hafta hizmete açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü. Bakın; 80 yılda 2 geçiş sağlanmış, son 15 yıl içerisinde tam 4 tane geçiş sağlanmış. Hepimizin gurur duyması gereken yatırımlardır. Türk milleti ve devleti adına yapılmış olan Cumhuriyet tarihinin bu en büyük yatırımlarını itibarsızlaştırarak kimsenin eline bir şey geçmez. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, Bursa için gerçekten son derece önemli yatırımlar yapılıyor. Bursa için gerçekten önemli bu günde, zor günlerde yapılan bu yatırımda Bursa’da siyaset yapan tüm parti temsilcilerinin burada olmasını beklendim. Bir başka yerde, yine yapılan çok büyük yatırımların itibarsızlaştırılması amacıyla gündem belirlemek yerine burada, Bursa’ya değer katan yatırımların yanında olmalarını beklerdim. Maalesef bunun gerçekleşmemiş olmasından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Ulaşılabilir şehir olma başlığı, hepimiz için son derece önemli” şeklinde konuştu.
Trafik daha da rahatlayacak
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bursa’nın gelişimi ve trafik sorununun çözümü adına önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini söyledi. Bursa’nın hızla büyüyüp, geliştiğini ifade eden Dündar, “Bizler de bu gelişime göre hayatı kolaylaştıracak çalışmalar üstleniyoruz. Büyükşehir bir taraftan Osmangazi Belediyesi diğer taraftan, Bursamızı hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Bugün burada yapılan çalışma, hem ticari hem de yaşam bölgesi olarak biraz daha yoğunlaşan trafiğin rahatlamasına vesile olacak. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte trafiğin daha da rahatlayacağını göreceğiz. Bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bursamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, butona basarak Adliye Kavşağı’nın temelini attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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