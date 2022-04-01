Bursa'da orman yangını (2)

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BÜYÜKŞEHİR VE DSİ'DEN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerindeki Güneybudaklar Mahallesi yakınında başlayan orman yangınının, Soğukpınar ile Karaislah köyü arasında devam ettiği öğrenildi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan itfaiye araçları, DSİ'ye ait arazözler ve iş makineleriyle de müdahale ediliyor. Yetkililer, rüzgarın etkili olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğünü açıkladı. (DHAMuammer İRTEM/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Osmangazi

2022-04-01 14:19:35



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