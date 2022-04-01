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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İklim Eylem Planında İkinci Aşamaya Geçildi

İHA

İklim Eylem Planında İkinci Aşamaya Geçildi

İnegöl Belediyesi, 2021 yılında başlattığı İklim Eylem Planı çalışmalarında ilk aşamayı tamamladı. Projenin 2. aşaması olan “Sera gazlarının azaltım adımlarının oluşturulması” çalışması öncesi, konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İnegöl Belediyesi, Prof. Dr. Sıddık Cindoruk rehberliğinde 27 Ocak 2021 tarihinde “İnegöl İklim Değişikliği ve Eylem Planı” çalışmasını başlatmıştı. 3 aşamadan oluşan projenin ilk aşaması tamamlanırken, bu aşamada şehrin sera gazı emisyon envanteri belirlenerek rapor haline getirildi. Projenin 2. Aşaması olan “Sera gazlarının azaltım adımlarının oluşturulması” çalışması öncesi, ilk aşamanın sonuçlarıyla ilgili oluşan sera gazlarının sektörel olarak dağılımı, önlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında hazırlanan rapor ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle yapılan toplantıda paylaşıldı.
Bir otelde toplantıda Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban ve konuyla ilgili kurum temsilcilerinin yer aldığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimizde özellikle hava kirliliği, çevre gibi konular çokça konuşuluyor. Bunlarla ilgili sorumluluğu olan kurumlar var. Bunlardan biri de yerel yönetimler olarak belediyemiz. Ülkemizde yerel yönetimler bu konuyla alakalı güzel çalışmalar yapıyor. Biz de şehrimiz adına ne yapmalıyız, nereden başlamalıyız diye düşündüğümüzde kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız adına İklim Eylem Planı çalışmamızın daha doğru olacağını gördük. Çok değerli Prof. Dr. Sıddık Cindoruk hocamız ile bu konuda bir çalışma başlattık” dedi.
Bu konuda öncelikle insan farkındalığını arttırmak gerektiğine dikkat çeken Başkan Taban, “Beraberinde de uygulama noktasında hedeflenen noktalara ulaşmak olacak çalışmanın amacı. İnegöl sanayi şehri. Buranın üretim gücü var. Buradan kaynaklı da birtakım faktörlerin şehre zarar verebilme veya şehrin konforunu azaltabilme hususu ortaya çıkıyor. Bunların tamamen ortadan kaldırılması ya da minimum seviyeye indirilmesi bir hedef olabilir. Burada da bizler 2050 yılına kadar; ekonomik, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye erişimi olan karbondan arındırılmış ve sağlıklı bir şehirde yaşıyor olmayı hedefliyoruz. Bugün projemizin ikinci aşaması için bir aradayız. 27 Ocak 2021’de başlayan ve bugüne gelen süreçte belirli çalışmalar yapıldı. Bu proje ile birlikte; şehrimizdeki sera gazı emisyonu envanterinin oluşturulması, Sera gazlarının sektörel dağılımlarının belirlenmesi, Bunlara yönelik azaltım senaryolarının oluşturulması ve tüm bu etkilerin iklim değişikliğine etkilerinin belirlenmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 3 Aşamadan oluşan projemizin ilk aşaması tamamlanmış olup, şehrimizde oluşan sera gazı emisyon envanteri belirlenmiş ve rapor haline getirilmiştir. Bu çok kıymetli. Biz artık şehrimizde ne kadar sera gazı üretildiğini biliyoruz. Yine ikinci aşamada şehrimizde oluşan sera gazlarının sektörel olarak dağılımı, önlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmalarla alakalı bilgi paylaşımında bulunmak için bu toplantıyı düzenledik. Bundan sonra ise uyum adımı ile sera gazlarının oluşumunun şehrimizde en az düzeye indirgeyecek saha çalışmalarına da başlamış olacağız. Ben katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah atmış olduğumuz adımların karşılığını da bir bir toplayacağız” diye konuştu.
Başkan Taban, atılan adımlarla artık somut veriler de elde edildiğine dikkat çekerek “Çevre kirliliği dediğimizde bu çok soyut bir kavram. Bunu somut hale dönüştürmek için verilerle konuşmamız gerekiyor. Biz bugüne kadar şehrimizde hava kirli dedik, neye göre söylediğimizi bilemedik. Ama bugün artık şehrimizin 8 noktasına yerleştirdiğimiz istasyonlarla hava kalitesi ağını izlemeye aldık. Vatandaşlarımızın da buna anlık erişebilmesini sağladık. Gördük ki burada bir takım doğru bildiğimiz yanlışlar veya hiç bilmediğimiz doğrulara ulaştık” açıklamalarında bulundu.
Kaymakam Eren Arslan ise çok önemli bir toplantı için bir araya geldiklerini ifade ederek “Bizim evimiz olan yaşadığımız dünyanın korunması, gelecek nesillere aktarılması sağlıklı bir çevrenin oluşumu ile mümkün. Bu anlamda biz insan oğlunun yaşadığımız dünyayı kullanırken meydana getirdiğimiz zararlar, aynı zamanda hem dünya hem kendimizi sona doğru yaklaştırıyor. Bu noktada alacağımız tedbirler, seçeceğimiz sanayileşme veya yaşam tercihleri geleceğimizi belirleyecek. Bu noktada son yıllarda dünyada oluşan farkındalık, iklim değişikliği üzerine yapılan akademik çalışmalar aslında ne yapmamı gerektiğini somut olarak ortaya koyuyor. Bu anlamda Başkanımızı da tebrik ediyorum böyle önemli bir konuyu bilimsel temelleriyle ele alıp ilçemiz için çalıştığından dolayı” dedi.
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Sıddık Cindoruk tarafından tamamlanan aşamayla ilgili sunum yapıldı. Ardından soru cevap ile katılımcıların merak ettiği sorular yanıtlandı.

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