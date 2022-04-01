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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım ramazana hazır

İHA

Yıldırım ramazana hazır

Yıldırım Belediyesi, ‘Ramazan Bereketi Yıldırım’da sloganıyla hazırladığı programla 11 ayın sultanını, kentin ruhuna ve kimliğine uygun şekilde yaşatacak.
Yıldırım Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı için çeşitli etkinlikler düzenliyor. ‘Ramazan Bereketi Yıldırım’da sloganıyla yola çıkan Yıldırım Belediyesi, pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte her yaştan insanın ramazanın manevi ikliminden yararlanmasını amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.Barış Manço Kültür Merkezi’nde ramazan etkinlikleri çerçevesinde birbirinden önemli konukları misafir edecek olan Yıldırım Belediyesi;Prof. Dr. Nurullah Genç, Oyuncu Anne ve Yazar Merve Gülcemal, İlahi Sanatçısı Sedat Uçan, Hayati İnanç, Dursun Ali Erzincalı, TRT Çocuk Sunucusu ve Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Goncagül, Ziyafet Sofrası Yetişkin Tiyatrosu ve Mavi ile Volkan Öğretmen Çocuk Şarkıları Çocuk Tiyatrosu ekibini Yıldırım’da ağırlayacak ve vatandaşları ramazan akşamlarında buluşturacak. Öte yandan ramazan ayı boyunca Yıldırım Medresesi’nde TV programları yapılacak ve sokak iftarları düzenlenecek.Çeşitli etkinliklerle özellikle iftar sonrasında Yıldırımlıların keyifli vakitler geçirmesini istediklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak Barış Manço Kültür Merkezi’nde bir dizi etkinlik organize ettik. Yıldırım Belediyesi olarak bu kutsal ayda manevi duygularımızı üst seviyelere çıkaracak etkinliklerimizle, toplumsal birlikteliğe katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Yıldırımlılar olarak büyük bir aile olduklarının altını çizen Başkan Yılmaz, "Hepimiz bu büyük ailenin önemli birer fertleriyiz. Bu aileyi dolayısıyla Yıldırım’ı hak ettiği noktaya taşımak hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.
Yıldırımlıların her türlü ihtiyacı için sosyal destek hizmetleri çerçevesinde ramazana özel geniş tutan Yıldırım Belediyesi, erzak kolisini zengin içerikli hazırladı. Dayanışma ve yardımlaşma ayı olan ramazanda ihtiyaç sahibi aileler için gıda yardımından sıcak yemeğe kadar her şeyi düşünen Yıldırım Belediyesi, her gün bin 500 kişilik sıcak yemek ile ramazan pidesi dağıtacak olan Yıldırım Belediyesi,bayram öncesi 500 çocuğa kıyafet dağıtımı gerçekleştirecek. Ayrıca ekipler tarafından 250 çölyak hastası vatandaşa da çölyak erzak kolisi ulaştırılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Medeniyetimizin özü ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözünde saklıdır. Yıldırım Belediyesi olarak bu bilinç ve inançla tüm hizmetlerimizin merkezine insanı yerleştirerek kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Yıldırım için çalışıyoruz” dedi.

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