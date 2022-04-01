Gebe köpeği tüfekle öldürdü, traktörün arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü (2)



ŞÜPHELİ HAKKINDA SUÇ DUYURU

İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA), tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeğiyle öldürüp, traktörle sürükleyen Rauf Halil B., hakkında suç duyurusunda bulundu. İnegöl Adalet Sarayı önünde açıklama yapan dernek başkanı Nilay Parlar, "İnegöl´de yine bir üzücü olay yaşandı. Maalesef sabah hamile bir köpeğin öldürülüp traktör arkasına sürüklendiği haberini gördük. Bu şüphelinin en ağır cezayı ala bilmesi için dernek olarak elimizden geleni yapacağız. Bursa Barosu´na konuyu ilettik. Bursa´dan gerekli müdahaleyi yapacaklar. Son dönemde özellikle bazı ünlüler, gündeme gelip, dikkat çekmek amacıyla sokak hayvanlarının toplatılmasını istiyorlar. Bazı basın yayın organlarında sanki sahipli köpek saldırıları sanki sokak hayvanları tarafından yapılıyormuş gibi lanse ediliyor. Bu şekilde yanlış yönlendiriliyor. Sokak hayvanları sahipsiz değildir, biz onların sahipleriyiz. Onlar için elimizden geleni yapacağız" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-04-01 14:55:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.