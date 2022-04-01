Yolcu trenlerinde 'Takip' ve 'Namlu' ile arama



Aydın AKALIN/ BURSA, (DHA)BURSA Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, savcılık kararıyla TCDD'ye ait trenlerde kontrol yaptı. Yolcular ile vagonların arandığı kontrolde, özel eğitimli köpekler 'Takip' ve 'Namlu' da kullanıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Büyükorhan ilçesi Pribeyler Tren İstasyonu ile Harmancık ilçesi Gökçedağ Tren İstasyonu arasında, TCDD'ye ait İzmir-Ankara ile İzmir-Eskişehir illerine yolcu taşıyan trenlerde kontrol yaptı. Yolcular ile vagonların arandığı aramalarda; 28 personel ile 'Takip' ve 'Namlu' isimli uyuşturucu ile bomba arama eğitimli köpekler görevlendirildi. Savcılıktan arama kararı ile yolcuların yanı sıra vagonlarda da kontrol yapıldı. 193 yolcunun kimlik sorgusunun yapıldığı belirtildi. Yolcuların huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanılmadığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Harmancık Aydın AKALIN

2022-04-01 15:17:02



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