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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da orman yangını (3)

DHA

Bursa'da orman yangını (3)


DAĞYENİCE MAHALLESİ´NDE DE ORMAN YANGINI 
Bursa´nın Osmangazi ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi'ndeki ormanda da yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Üreticilere ait birçok arı kovanı yanarken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)Nevruz İLİMDAROGLU/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-04-01 15:55:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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