Çocukların reçetesine kitap yazıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Türkiye’de bir ilk olarak’ geçen yıl Bursa Şehir Hastanesi’nde başlattığı Kitap Eczanesi uygulamasına “Kütüphaneler haftasına” istinaden Bursa Özel Hayat Hastanesi de katıldı. Muayeneye gelen çocukların reçetesine kitap yazılırken; hastane içerisinde ki eczaneye gelen çocuklar, kendi yaş gurubuna uygun olan kitapları Nasrettin Hoca’dan aldı.

Bursa Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar, “ Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşta kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Buna çok önem verdiğimiz için Hayat Hastanesi ve Hayat Sağlık Vakfı olarak birçok okulda kütüphane açarak ve kütüphaneleri revize ederek destek vermeye çalışıyoruz. Kütüphaneler haftası dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, hastanemizde bir kitap eczanesi kurdu. Hastanemizi ziyaret eden çocuklara yaş guruplarına göre kitap hediye ederek okuma alışkanlıklarını desteklemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç, “ 2022 Türk dünyası kültür başkenti Bursa’mızda Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, en kıymetli kültür hazinemiz olan kitaplarımızı her kesime ve her yaş gurubuna iletmek için yaklaşık bir yılı aşkın süredir, kamu hastanelerimizde ve özel hastanelerimizde bulunan kitap eczanesi projesini yürütmüş bulunuyoruz. Hayat Hastanesi’nde de muayeneye gelen her çocuğa doktorlar normal ilaç reçetesinin yanında yaş grubuna göre kitap reçetesi veriyorlar. Bu sayede çocukların okuma sevgisinin artmasını hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.