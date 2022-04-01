Bursa’da hafta sonu kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada cuma günü Bursa’da ve çevre şehirlerde hafta sonu kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir’den yapılan yazılı açıklamada, “Rüzgarın cumartesi günü Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya genelinde güney yönden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman fırtına eseceği tahmin ediliyor. Pazar günü de batıdan (Günbatısı) ve güneybatı (lodos) yönlerinden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor” denildi.

Ayrıca ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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