İnegöl'de zabıtadan ramazan öncesi sıkı denetim

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi sıkı bir denetim atağı başlattı. İlçe genelinde ekmek fırınları, unlu mamuller, tatlıcı, bakkal ve market işyerlerinin tamamı denetlendi. 252 işyerinden 29’una farklı hususlarda ihlallerden dolayı cezai işlem uygulandı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden ramazan öncesi yapılan denetimlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ramazan ayı dolayısıyla şehrimizdeki ekmek fırını, unlu mamuller, tatlıcı, bakkal ve market işyeri olmak üzere toplamda 252 işyeri denetlenmiştir. Yapılan denetimlerde; işyeri açma ve çalıştırma belgesi, fiyat tarifesi, genel temizlik hususları, personel temizliği, uyarıcı levhalar, yaya yolu işgali, gramaj, ruhsata aykırı faaliyette bulunup bulunulmadığı, fahiş fiyat, depo stok kontrolü ve tarifesizetiketsiz ürün satışı gibi konular incelendi. Denetimler sonucunda; ruhsata aykırı faaliyet, hijyen, eksik gramaj, etiket yönetmeliği ihlali, fahiş fiyat konularında toplam 29 adet cezai işlem yapılmıştır.”

Öte yandan, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün ramazan süresince ve devamında da halk sağlığını korumak adına gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerine yönelik denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceği duyuruldu.

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