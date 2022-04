GTSO'dan her üye için bir fidan

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının 125. yılı etkinlikleri çerçevesinde her üye için bir fidan dikildi.

GTSO 125 yıl etkinlikleri çerçevesinde Gemlik Küçük Kumla Mahallesi Kuş Taşı Mevkiinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikimine GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, meclis üyeleri, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri, Meslek Komite Üyeleri, Genel Sekreter ve Gemlik Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri yer aldı.

Fidan dikimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan GTSO Başkanı Paşa Ağdemir; “GTSO kalite politikası gereği sarf malzemelerini israf etmeden kullanmak ve geri dönüşümünü sağlamak, çevresel faaliyetlere finansal destek vermek ve katkıda bulunmak, çevre düzenlemesi yapmak ve bunu idame etmek, çevreyi kirletici ve yıpratıcı faaliyetlerden uzak durdurmak ve bu konu ile ilgili eğitimler düzenlemek noktasında bir çok temel ilke belirlemiştir. Bu doğrultuda da Gemlik’imizde her üyemiz için bir fidan ekimi projesi gerçekleştirdik. Temsili olarak ilk fidanlarımız oda yetkili organlarımız tarafından dikildi. Dönem içinde her üyemiz için bir fidan olmak üzere toplamda 2 binin üzerinde fidanımız toprakla buluşacak ve değerli oda üyelerimize sertifikaları ulaştırılacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.