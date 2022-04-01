Bursa Ulu Camii'nde, 2 yıl aradan sonra toplu teravih namazı kılındı

Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, ramazan ayının ilk teravih namazı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2 yıl aranın ardından yeniden camilerde cemaatle kılındı. Tarihi Ulu Camii, ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlarla doldu, taştı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında son 2 yıldır camilerde kılınamayan teravih namazları, bu ramazan ayında önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte yeniden camiler ve mescitlerde kılınmaya başlandı. Bursa'daki tarihi Ulu Camii'nde, 2 yıllık aranın ardından ilk kez teravih namazı kılındı. Bu yıl kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Ulu Camii, vatandaşlarla doldu taştı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2022-04-01 22:38:00
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