Bursalılar ilk teravih için Ulu Camii'ne akın etti

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On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı Bursa'da dualarla karşılandı. Ulu Camii'nde ilk teravi namazı coşkusu yaşanırken Ulu Camii'nde doldu taştı.

Bursalılar on bir ayın sultanı olan Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar camilere akın etti. Vatandaşlar pandemi sebebiyle 2 yıldır Ulu Camii'nde bir araya gelemediklerini ancak pandeminin etkisini kaybetmesiyle birlikte teravi namazını idrak etmesinin sevincini yaşadı.

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