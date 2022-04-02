Sanayiciler yenilenebilir enerji için yeni teşvikler bekliyor TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: "Bir yılda yüzde 600 zam sanayicinin hareket kabiliyetini kısıtlıyor" "Doğalgaz maliyetini yükselten fiyat artışı, gözden geçirilmeli"

Sanayide son bir yılda doğal gaz fiyatlarındaki artışın yüzde 680’e dayandığını belirten TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Yükü iyice artan sanayicinin hareket kabiliyeti kısıtlanıyor. Artışlar gözden geçirilmeli. Yenilenebilir enerji için yeni teşvikler bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Doğal gaz tarifesinin son bir yıl içinde sanayide yüzde 680 ve elektrik üretimi yapılan santrallerde yüzde 638 arttığını kaydeden Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 1 Nisan itibariyle sanayide kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 50 ve elektrik üretimine yönelik kullanım fiyatında yüzde 44’ün üzerinde artışa gidilmesinin sanayicinin hareket kabiliyetini kısıtladığını dile getirdi.

‘Üretim ve performans kaybına yol açar’

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik açıdan zorlu bir dönemden geçildiğini kaydeden TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “İş dünyası olarak bu süreçte en önemli beklentimiz, maliyetlerin düşürülmesi yönünde. Ülke ekonomimiz hassas bir dönemden geçerken üretici firmalar için maliyetleri düşürme odaklı destekler kadar maliyetleri yükseltecek enerji gibi önemli bir ana girdi kaleminde fiyat artışlarından kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz. Doğalgaz ve elektrikte özellikle son bir yılda ortaya çıkan sürekli artış tablosu, üretim ve yatırım planlaması açısından iş dünyasını ciddi manada zorlamaktadır. Haliyle işletmelerde üretim ve performans kaybı da kaçınılmaz olmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘Yenilenebilir enerji için yeni teşvikler bekliyoruz"

İhracat odaklı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine giden yolun maliyet yükü azalmış bir üretim modeliyle mümkün olabileceğini de kaydeden Nilüfer Çevikel, “Yatırımların artması, üretim kapasitemizin yükselmesi için sanayicimizin üzerindeki maliyet yükünün azalması şart. Enerji fiyatlarında indirim beklediğimiz bir dönemde hayata geçirilen son fiyat artışının gözden geçirilmesini arzuluyoruz. Yüksek enerji maliyetlerinin önüne geçilmesi için enerji arzı güvenliğine odaklanılmasının ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artması adına yeni teşvik adımlarının atılmasının da hayati önem taşıdığını vurguluyoruz” dedi.

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