Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları ilçe finali kazananları belli oldu

Dördüncü kez düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları ilçe finalinin kazananları belli oldu. Yarışma yoğun katılımla yapıldı.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokulların katılımıyla gerçekleşen 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları yarışmasına organizasyona ilgi oldukça yüksekti. BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen yarışmalara ilkokul ve ortaokul seviyelerinde çok sayıda öğrenci katıldı. Yarışmada ilkokullar için mangala, peentago, küre, equlibrio, qbitz yarışmaları düzenlenirken, ortaokullar için de reversi, küre, mangala, kulami, peentago kategorilerinde yarışmalar yapıldı. Bursa Osmangazi’de düzenlenen ilçe finallerine 71 farklı okuldan 273 öğrenci katıldı. Her oyun için ilk üçe giren öğrencilere madalya ve hediye takdimi yapıldı. Ayrıca yarışmalara katılan bütün öğrencilere sertifika verildi.

Yarışmalar neticesinde her oyun için ilçe birincisi olan öğrenciler, 14 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek olan ‘Akıl ve Zekâ Oyunları Bursa İl Finali’nde yarışmaya hak kazandı. Yarışmalar Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, katılımcı okul müdürleri ile rehber öğretmenlerin katıldığı ödül töreni ile organizasyon sona erdi.

Kazananlar şöyle; "İlkokul seviyesi peentago yarışmasında birinci Samet Aslan, equlibrio oyununda birinci Eymen Berat Yılmaz, mangala oyunu kazananı Zehra Gezer, qbitz birincisi Ahmet Asım Kaya oldu.

Ortaokul seviyesi reversi oyunu kazananı Cansu Gülütak, küre oyunu kazanı Havvanaz İşçi, mangala oyunu birincisi İsmail Engin Aydın, kulami oyunu kazananı Berra Gökay, peentago oyunu kazananı ise Yaren Göksu oldu."



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