Yargıtay'dan emsal velayet kararı Çocuk hangi tarafı isterse velayet ona verilecek Yargıtay: 8 yaşındaki çocuğun görüşü esas alınmalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yargıtay'dan emsal velayet kararı Çocuk hangi tarafı isterse velayet ona verilecek Yargıtay: 8 yaşındaki çocuğun görüşü esas alınmalı

İHA

Yargıtay'dan emsal velayet kararı Çocuk hangi tarafı isterse velayet ona verilecek Yargıtay: 8 yaşındaki çocuğun görüşü esas alınmalı

Velayet davalarına emsal teşkil edecek karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden çıktı. Yüksek Mahkeme; idrak çağındaki çocuğun beyanının esas alınması gerektiğine hükmetti.
Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, kocanın davasını kabul ederek, tarafların boşanmasına, 8 yaşındaki kız çocuğunun velayetini ise anneye verilmesini hükmetti. Davacı baba, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Kararda; velâyet ve kişisel ilişki düzenlenmesinde temel ilkenin çocuğun üstün yararı olduğu hatırlatıldı.
Kararda şöyle denildi: "Ortak çocuğun, uzmana babası ile kalmak istediğini beyan ettiği, her iki ebeveynine yönelik olumlu duygularının olduğu, anne ile ilgili anlatımlarının ise sınırlı olup bu yönde ortak çocuğa danışmanlık tedbiri uygulanmasının faydalı olacağı belirtilmiştir. Davalı annenin velâyet talebi olduğu, ancak velâyetten doğan sorumlulukları davacı babanın taşımasını istediği yönünde beyanı olduğundan davalı annenin velâyetten doğan görev ve sorumlulukları alma isteğinin sınırlı düzeyde olduğu ortadadır. Bu nedenle velâyetin babaya verilmesinin küçüğün menfaatine olacağı belirtilmiş idrak çağındaki çocuğun gerek uzman karşısında gerekse duruşmada alınan beyanında babası ile kalmak istediğini belirttiği anlaşılmıştır. Bu durumda dosyada, idrak çağındaki çocuğun beyanının esas alınmamasını gerektirir somut bir delilin bulunmadığı da gözetilerek idrak çağındaki küçüğün üstün yararın da gözetilerek velâyetinin davalı babaya verilmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları ilçe finali kazananları belli oldu
YEREL HABERLER Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları ilçe finali kazananları ...
Minik izcilerden müthiş performans
YEREL HABERLER Minik izcilerden müthiş performans
Sanayiciler yenilenebilir enerji için yeni teşvikler bekliyor TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: "Bir yılda yüzde 600 zam sanayicinin hareket kabiliyetini kısıtlıyor" "Doğalgaz maliyetini yükselten fiyat artışı, gözden geçirilmeli"
YEREL HABERLER Sanayiciler yenilenebilir enerji için yeni teşvikler ...
(Özel) Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor Engelli kızın hayatında ilk defa saçları boyandı, büyük mutluluk yaşadı Saçlarını boyadıkları engelli kızın evinin elektrik tesisatını da yenilediler
YEREL HABERLER (Özel) Öğrenciler köy köy gezip engellilerin ...
Mübadele dönemini yakından tanıdılar
YEREL HABERLER Mübadele dönemini yakından tanıdılar
Uludağ'da ''2022 Çığ Önlemleri ve Müdahale Tatbikatı'' gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Uludağ'da ''2022 Çığ Önlemleri ve Müdahale ...
Harçlıklarını biriktiren öğrencilerden çocuk kliniğine anlamlı bağış
YEREL HABERLER Harçlıklarını biriktiren öğrencilerden çocuk ...
Bursa'daki orman yangını 17,5 saat sonra kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Bursa'daki orman yangını 17,5 saat sonra kontrol ...
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı Bursa'da 60 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının bilançosu havadan böyle görüntülendi Yangına farklı açılardan müdahale edilebilmek için dozer ile farklı yollar açıldı
YEREL HABERLER Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ...
Gürsu’da camiler ramazana hazır
YEREL HABERLER Gürsu’da camiler ramazana hazır
Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi
YEREL HABERLER Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine ...
Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı
Bursalılar ilk teravih için Ulu Camii'ne akın etti
YEREL HABERLER Bursalılar ilk teravih için Ulu Camii'ne akın etti
Bursa Ulu Camii'nde, 2 yıl aradan sonra toplu teravih namazı kılındı
YEREL HABERLER Bursa Ulu Camii'nde, 2 yıl aradan sonra toplu teravih ...
GTSO'dan her üye için bir fidan
YEREL HABERLER GTSO'dan her üye için bir fidan
Bursa'da orman yangını (4)
YEREL HABERLER Bursa'da orman yangını (4)
Bursa'daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü Bursa Valisi Yakup Canbolat: “Yangının etrafını kuşatmaya çalışıyoruz, ekiplerimizle canla başla sabaha kadar çalışacağız” “En kısa zamanda yangınların önlenmesi için yeni genelge yayınlayacağız”
YEREL HABERLER Bursa'daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar ...
Şehrin manevi değerleri Osmangazi ile hayat buluyor İsmail Hakkı Bursevi Kur’an Kursu yeni binasına kavuşuyor
YEREL HABERLER Şehrin manevi değerleri Osmangazi ile hayat ...
İnegöl'de zabıtadan ramazan öncesi sıkı denetim
YEREL HABERLER İnegöl'de zabıtadan ramazan öncesi sıkı denetim
Bursa’da hafta sonu kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Bursa’da hafta sonu kuvvetli rüzgar uyarısı
Başkan Usta “ Marmarabirlik’te istikrar başarıyı getirdi”
YEREL HABERLER Başkan Usta “ Marmarabirlik’te istikrar başarıyı ...
Otizm Farkındalık Günü renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Otizm Farkındalık Günü renkli görüntülere sahne oldu
Bursa Gemlik’teki orman yangını kontrol altında
YEREL HABERLER Bursa Gemlik’teki orman yangını kontrol altında
Bursa Yenişehir'de 300 gram pide 4 liradan satılacak
YEREL HABERLER Bursa Yenişehir'de 300 gram pide 4 liradan satılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.