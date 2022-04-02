Öldürdüğü gebe köpeği traktörün arkasında sürükleyen şüpheli serbest

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeğiyle öldürüp, traktörünün arkasında sürüklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Rauf Halil B. (60), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün İnegöl'ün Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Rauf Halil B., evinin bahçesindeki tavukları yediğini öne sürdüğü gebe sokak köpeğini, av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Rauf Halil B., ölü köpeğini iple traktörün arkasına bağlayıp, sürükleyerek boş araziye attı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri de Rauf Halil B.´yi gözaltına aldı. Rauf Halil B.´nin, jandarmadaki sorgusunda, köpeği tavuklarını yediği için öldürdüğünü söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-04-02 10:47:14



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