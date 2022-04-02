Bursa'da hamile köpeği öldüren zanlı serbest bırakıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeği öldürüp, traktörünün arkasında sürükleyen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İnegöl'ün Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Rauf Halil B., evinin bahçesindeki tavukları yediğini öne sürdüğü gebe sokak köpeğine av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Rauf Halil B., ardından ölü köpeği iple traktörün arkasına bağladı, sürükleyerek araziye götürüp attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Rauf Halil B., köpeği, tavuklarını yediği için öldürdüğünü söyledi.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının "neden köpeği öldürdünüz?" sorusuna cevap vermeyerek sessizliğini korudu.

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