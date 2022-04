Osmangazi’de kitap şenliği

Osmangazi Belediyesi, 58. Kütüphaneler Haftası çerçevesinde Demirtaş Kültür Merkezi ile Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde ‘Kitap Şenliği’ düzenledi. Kitapseverlerin bir araya geldiği etkinlikte, en çok kitap okuyan üyelere çeşitli ödüller verildi.

Osmangazi Belediyesi, Mart ayının son haftası kutlanan Kütüphane Haftası çerçevesinde 7’den 77’ye her yaş grubuna hitap edecek çok zengin bir program hazırladı. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde öğrencilerle buluşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehre yeni kültür hazineleri kazandırdıklarını vurguladı. Renkli görüntülere sahne olan programda konuşan Başkan Dündar, “Bizler, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz. Geleceğimizin teminatı, güçlü Türkiye’mizin mimarı olacak evlatlarımızın daha iyi eğitim almaları için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Bilgi Evlerimiz bunun en güzel örneği. Burada öğrencilerimiz, serbest olarak ders çalışabilir ve kütüphanelerden faydalanarak kitap alabilirler. Aynı zamanda alanında uzman hocalar tarafından verilen gitar, ney, robotik kodlama gibi kurslara katılabilirler. Yetişkinlerimiz dahil olmak üzere herkesi kütüphanelerimize davet ediyorum. Çünkü bizim kütüphanelerimiz, gerçek anlamda her alanda en seçkin eserlerle donatılmıştır. Bilgi kirliliğinin en yoğun dönemini yaşadığımız bu süreçte; okumaya ve daha çok okumaya ihtiyacımız var. Kitap Şenliği’mizin şehrimiz, ilim dostları ve bu yolda çalışan tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte öğrencilerle hoşça vakit geçiren Dündar, ayrıca en çok kitap okuyan genç üye Farah Jaafer’e hediye takdim etti.

‘Kütüphaneler Kitaplara Sığınan Herkesin Evidir’ sloganıyla Demirtaş Kitap Şenliği’ne katılan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez ise kütüphanelerin beşeriyetin hafızası olduğunu söyleyerek, “Kütüphane kitapların evi demektir. Dolayısıyla kütüphane kitaplara sığınan herkesin evidir. Demirtaş Kültür Merkezimiz, yaklaşık iki yıldır 4 bin 308 kitaplık arşiviyle hizmet veriyor. Belediyemize ait 45 eser, 28 kişilik okuma salonu ve 20 kişilik çalışma salonu bulunan kütüphanemizin, 840 üyesi bulunuyor. Buralar sizlerin varlığı ile sıcaklık kazanıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, en çok kitap okuyan yetişkin üye Muharrem Kovan, en çok kitap okuyan genç üye Ayşe Zeynep Turan ve OSMEK bünyesinde okuma yazma öğrenen kursiyerlere de hediyeler verildi. 1 yılda 119 kitap okuyan Muharrem Kovan, “Osmangazi Belediyesi’nin vatandaşlara sunduğu kütüphaneler, gerçekten en faydalı hizmetlerden biri. Çünkü, bilgiyi paylaşmak oldukça önemli. Bir eseri hayata geçiren her yazar benim için çok kıymetli” dedi. 98 kitap ile en çok okuyan genç üye seçilen Ayşe Zeynep Turan da, teknolojiye bağımlı bir şekilde büyümekten ziyade kitap okumayı daha çok sevdiğini ifade etti. Büyük coşkunun yaşandığı etkinlikler sonunda öğrenciler, gelecek yıl gerçekleşecek programı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.