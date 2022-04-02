Yıldırım Belediyesi kültür hayatına yeni bir eser daha kazandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım Belediyesi kültür hayatına yeni bir eser daha kazandırdı

İHA

Yıldırım Belediyesi kültür hayatına yeni bir eser daha kazandırdı

Yıldırım Belediyesi, 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde Türk Gölge Oyunundan Kalan Yazılı Miras Kitabı’nın tanıtımı için program düzenledi.
Yıldırım Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi önemli bir eserin kültür hayatına kazandırılmasına öncülük etti. Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Nezaket Özdemir Bircan tarafından ‘Türk Gölge Oyunundan Kalan Yazılı Miras’ adlı kaynakça kitap kaleme alındı. Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde, ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Karagöz gölge oyunu ile ilgili dünya çapında yapılmış akademik çalışmaların künyelerinin bir araya getirildiği kaynakça için lansman ve panel düzenlendi. Kitabın yazarı, Belge ve Bilgi Yönetimi Uzmanı Bursa Araştırmacısı Nezaket Özdemir Bircan ve kitabın editörü Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim İ. Öztahtalı’nın katılımıyla gerçekleşen lansman programında karagöz üzerine konuşuldu ve ‘Perdenin Arkasındaki Karagöz’ belgeseli izlendi. Program sonunda Yazar Nezaket Özdemir Bircan katılımcılara Yıldırım Belediyesi tarafından hediye edilen kitabını imzaladı. Türkçe ve İngilizce tek eserden oluşan kaynakçada, gölge oyunuyla ilgili 1921 eserin bilgilerinin yanı sıra Karagöz sanatının nasıl bir yöne evrildiğini anlatan değerlendirme yazısı yer alıyor.
Kültür hayatına yeni kazandırılan eserlerle katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak temel belediyecilik faaliyetlerimizin yanında spordan kültüre, eğitimden sosyal yaşama hayatın birçok alanında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız doğrultusunda tarihimizde önemli yer edinmiş mekânları, isimleri ve konuları ortaya koyduğumuz eserlerle gün yüzüne çıkarıyoruz. , ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Karagöz gölge oyunu ile ilgili dünya çapında yapılmış akademik çalışmaların künyelerinin bir araya getirildiği bir kaynakçanın hayata kazandırılmasına destek olduk. Bu eseri hazırlayan Nezaket Özdemir Bircan ve kitabın editörü yapan İbrahim İ. Öztahtalı hocamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu eserler tarihi günümüze yansıtmada önemli kaynaklar olarak raflardaki yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.
Hazırlanan kaynakçanın dünyada Karagöz ile ilgili yapılmış bütün akademik, sosyal çalışmaları içinde barındırdığını söyleyen kitabın editörü Öztahtalı, “Nezaket Özdemir Bircan'ın kaleme aldığı kitapta, Karagöz ile ilgili çok ciddi bir araştırma bölümü yer alıyor. Bu araştırma bölümünde, Karagöz'ün başlangıcından bugüne kadar geçirdiği serüvenler, evreler ve gelişim süreci anlatılıyor. Bütün dünyada Karagöz ile ilgili yapılan tüm çalışmalar, bu kitabın temel konusunu oluşturuyor. Karagöz ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, araştırmacıların başucu kitabı olarak değerlendirilebilir. Kaynakça fikri Nezaket Özdemir Bircan'dan geldiğinde heyecanla bu fikrin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Uzun bir çalışma ve tasarımdan sonra kitap yayımlandı. Yıldırım Belediyesi kitabın basılması için ortamı hazırladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kitapla doğrudan ilgilenerek Bursa ve Türkiye kültür tarihine önemli bir eserin kazandırılmasına vesile oldu. Ben kendilerine desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmangazili Sultanlardan şampiyonluk
YEREL HABERLER Osmangazili Sultanlardan şampiyonluk
Uludağ Elektrik ve Yeşim, leyleklerin göç yollarını temizledi
YEREL HABERLER Uludağ Elektrik ve Yeşim, leyleklerin göç yollarını ...
Osmangazi’de kitap şenliği
YEREL HABERLER Osmangazi’de kitap şenliği
Kayıp olarak aranıyordu; göle uçan otomobilinde cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu; göle uçan otomobilinde ...
Bursa'da gölete uçan araçtan cansız bedeni çıkarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da gölete uçan araçtan cansız bedeni çıkarıldı
Okul harçlıklarıyla, çocuk hastaların tedavisi için tıbbi cihaz satın aldılar
YEREL HABERLER Okul harçlıklarıyla, çocuk hastaların tedavisi için ...
Bursa'da hamile köpeği öldüren zanlı serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Bursa'da hamile köpeği öldüren zanlı serbest ...
Bursa Ağır Vasıta'ya çifte ödül
YEREL HABERLER Bursa Ağır Vasıta'ya çifte ödül
Öldürdüğü gebe köpeği traktörün arkasında sürükleyen şüpheli serbest
YEREL HABERLER Öldürdüğü gebe köpeği traktörün arkasında sürükleyen ...
Sağlıkçılar ayakta alkışlandı Sağlıkçılardan oluşan Türk Sanat Müziği korosu tam not aldı
YEREL HABERLER Sağlıkçılar ayakta alkışlandı Sağlıkçılardan oluşan ...
Yargıtay'dan emsal velayet kararı Çocuk hangi tarafı isterse velayet ona verilecek Yargıtay: 8 yaşındaki çocuğun görüşü esas alınmalı
YEREL HABERLER Yargıtay'dan emsal velayet kararı Çocuk hangi tarafı ...
Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları ilçe finali kazananları belli oldu
YEREL HABERLER Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları ilçe finali kazananları ...
Minik izcilerden müthiş performans
YEREL HABERLER Minik izcilerden müthiş performans
Sanayiciler yenilenebilir enerji için yeni teşvikler bekliyor TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: "Bir yılda yüzde 600 zam sanayicinin hareket kabiliyetini kısıtlıyor" "Doğalgaz maliyetini yükselten fiyat artışı, gözden geçirilmeli"
YEREL HABERLER Sanayiciler yenilenebilir enerji için yeni teşvikler ...
(Özel) Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor Engelli kızın hayatında ilk defa saçları boyandı, büyük mutluluk yaşadı Saçlarını boyadıkları engelli kızın evinin elektrik tesisatını da yenilediler
YEREL HABERLER (Özel) Öğrenciler köy köy gezip engellilerin ...
Mübadele dönemini yakından tanıdılar
YEREL HABERLER Mübadele dönemini yakından tanıdılar
Uludağ'da ''2022 Çığ Önlemleri ve Müdahale Tatbikatı'' gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Uludağ'da ''2022 Çığ Önlemleri ve Müdahale ...
Harçlıklarını biriktiren öğrencilerden çocuk kliniğine anlamlı bağış
YEREL HABERLER Harçlıklarını biriktiren öğrencilerden çocuk ...
Bursa'daki orman yangını 17,5 saat sonra kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Bursa'daki orman yangını 17,5 saat sonra kontrol ...
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı Bursa'da 60 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının bilançosu havadan böyle görüntülendi Yangına farklı açılardan müdahale edilebilmek için dozer ile farklı yollar açıldı
YEREL HABERLER Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ...
Gürsu’da camiler ramazana hazır
YEREL HABERLER Gürsu’da camiler ramazana hazır
Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi
YEREL HABERLER Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine ...
Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı
Bursalılar ilk teravih için Ulu Camii'ne akın etti
YEREL HABERLER Bursalılar ilk teravih için Ulu Camii'ne akın etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.