Yıldırım Belediyesi kültür hayatına yeni bir eser daha kazandırdı

Yıldırım Belediyesi, 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde Türk Gölge Oyunundan Kalan Yazılı Miras Kitabı’nın tanıtımı için program düzenledi.

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi önemli bir eserin kültür hayatına kazandırılmasına öncülük etti. Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Nezaket Özdemir Bircan tarafından ‘Türk Gölge Oyunundan Kalan Yazılı Miras’ adlı kaynakça kitap kaleme alındı. Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde, ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Karagöz gölge oyunu ile ilgili dünya çapında yapılmış akademik çalışmaların künyelerinin bir araya getirildiği kaynakça için lansman ve panel düzenlendi. Kitabın yazarı, Belge ve Bilgi Yönetimi Uzmanı Bursa Araştırmacısı Nezaket Özdemir Bircan ve kitabın editörü Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim İ. Öztahtalı’nın katılımıyla gerçekleşen lansman programında karagöz üzerine konuşuldu ve ‘Perdenin Arkasındaki Karagöz’ belgeseli izlendi. Program sonunda Yazar Nezaket Özdemir Bircan katılımcılara Yıldırım Belediyesi tarafından hediye edilen kitabını imzaladı. Türkçe ve İngilizce tek eserden oluşan kaynakçada, gölge oyunuyla ilgili 1921 eserin bilgilerinin yanı sıra Karagöz sanatının nasıl bir yöne evrildiğini anlatan değerlendirme yazısı yer alıyor.

Kültür hayatına yeni kazandırılan eserlerle katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak temel belediyecilik faaliyetlerimizin yanında spordan kültüre, eğitimden sosyal yaşama hayatın birçok alanında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız doğrultusunda tarihimizde önemli yer edinmiş mekânları, isimleri ve konuları ortaya koyduğumuz eserlerle gün yüzüne çıkarıyoruz. , ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Karagöz gölge oyunu ile ilgili dünya çapında yapılmış akademik çalışmaların künyelerinin bir araya getirildiği bir kaynakçanın hayata kazandırılmasına destek olduk. Bu eseri hazırlayan Nezaket Özdemir Bircan ve kitabın editörü yapan İbrahim İ. Öztahtalı hocamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu eserler tarihi günümüze yansıtmada önemli kaynaklar olarak raflardaki yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.

Hazırlanan kaynakçanın dünyada Karagöz ile ilgili yapılmış bütün akademik, sosyal çalışmaları içinde barındırdığını söyleyen kitabın editörü Öztahtalı, “Nezaket Özdemir Bircan'ın kaleme aldığı kitapta, Karagöz ile ilgili çok ciddi bir araştırma bölümü yer alıyor. Bu araştırma bölümünde, Karagöz'ün başlangıcından bugüne kadar geçirdiği serüvenler, evreler ve gelişim süreci anlatılıyor. Bütün dünyada Karagöz ile ilgili yapılan tüm çalışmalar, bu kitabın temel konusunu oluşturuyor. Karagöz ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, araştırmacıların başucu kitabı olarak değerlendirilebilir. Kaynakça fikri Nezaket Özdemir Bircan'dan geldiğinde heyecanla bu fikrin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Uzun bir çalışma ve tasarımdan sonra kitap yayımlandı. Yıldırım Belediyesi kitabın basılması için ortamı hazırladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kitapla doğrudan ilgilenerek Bursa ve Türkiye kültür tarihine önemli bir eserin kazandırılmasına vesile oldu. Ben kendilerine desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.