Ramazanın manevi iklimine uygun hat sergisi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk teravih namazını Muradiye Camii'nde kılıp, ramazanın manevi iklimine uygun olarak bir ay boyunca Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi'nde açık kalacak Asarı Kadime adlı hat levhaları sergisini ziyarete açtı.

11 ayın sultanı ramazanın manevi iklimi kılınan ilk teravih namazları ile başlarken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekili Refik Özen ilk teravih namazını Muradiye Camii'nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Başkan Aktaş, vatandaşlara lokum, şerbet ve ramazan pidesi ikram etti.

Ramazan ayının manevi ikliminin tüm Bursa'yı sarması hedefiyle birbirinden farklı etkinliklere imza atacak olan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi'nde Asarı Kadime adlı hat levhaları sergisi düzenlendi. Emirsultan Camii’ne vakfedilen 32 adet hat levhasının yer aldığı sergi, Başkan Aktaş ve Milletvekili Refik Özen'in katıldığı törenle ziyarete açıldı. Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "An itibariyle, ramazan ayının mübarek iklimine girmiş bulunuyoruz. 11 ayın sultanı olan coşku, heyecan, bolluk, bereket ve paylaşıma kapı aralayan; iftarları, teravihleri, sahurları, manileri, mahyaları ile hafızalarımızda silinmez izler bırakan bu kutlu zaman dilimi için “Hoşgeldin ya şehri ramazan” diyoruz. Ecdadımızdan yadigâr bir mirasın manevi atmosferinde karşıladık ramazanı. Muradiye medresesindeyiz. Bilindiği gibi, külliyenin bir parçası olan bu bölümde 2014 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarını 2019 yılı ocak ayında tamamlamıştık. Müzemiz bugünden itibaren anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapacak. Asarı Kadime adlı sergimizde; Bursa Vakıf Kültürü müzesinde daha önce sergilenen Emirsultan Camii’ne vakfedilen 32 adet hat levhası yer alıyor. Dönemin sanat zevki ve estetik bilgisi hakkında birer kaynak olan hat levhaları aynı zamanda hat sanatının gelişim ve değişim evreleri hakkında da geçmişten günümüze medeniyet ve sanat tarihi açısından bilgi vermektedir. 19. yüzyılın ünlü hattatların terekesine ait muhtelif ölçülerdeki eserler, ramazan ayı boyunca burada sergilenecek. Ben bu vesileyle ramazan ayının şehrimiz, ülkemiz ve İslam âlemi için birliğimizin dirliğimizin güçlendiği bir ay olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Refik Özen de ilk teravihte 2. Murat Han'ın huzurunda olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum" dedi.

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