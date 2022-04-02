Nazif’in Düğmeleri Bursa’da

Yazar ve koleksiyoner Tenzile Güler’in kendi aile hikâyesini kaleme aldığı ve aile yadigârı düğme koleksiyonundan kurgulanan "Nazif'in Düğmeleri Sergisi” Bursa Kent Müzesi’nde izlenime açıldı.

Bursa’nın kültürel, tarihsel, sosyal ve ekonomik zenginliğini tanıtmak anlamında önemli bir rol üstlenen Bursa Kent Müzesi önemli bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Bursalı yazar ve koleksiyoner Tenzile Güler’in kendi aile hikayesini kaleme aldığı kitaptan ve aile yadigarı olan düğme koleksiyonundan kurgulanan ‘Nazif’in Düğmeleri’ sergisi Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla izlenime açıldı.

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, düğmenin sıradan bir obje olmaktan çıkıp, insan hayatındaki farklı bir yerinin de olduğunun sergide çok güzel vurguladığını kaydetti. Sergi sahibi Tenzile Güler tarafından serginin Bursa Kent Müzesi’ne bağışlandığını hatırlatan Demir, “Sergide düğmenin, hayatımızda artık sıradan bir obje olmaktan çıkıp, insan hayatındaki farklı bir yeri de vurgulanıyor. Tarihte düğmeden tutun da günümüzde düğmenin üretimine kadar olan süreç de sergide işlenmiş. Türk dünyasında ve Türk halk kültüründe düğmenin ayrı bir yeri vardır. Özellikle düğmenin kaybolması, çatlaması, yanlış iliklenmesi olumsuz olarak yorumlanırken, kıyafette düğmenin çift sayıda olması şansı ve bereketi simgelemektedir. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve dönemin siyasi parti liderleri de “Nazif’in düğmeleri’ sergisine kendi düğmelerini bağışlamışlardır. Sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum’ dedi.

Serginin Bursa’da olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de bu sergiyle eşyanın ruhuna olan inancın pekiştiğini belirtti. Sergide sanat, göç ve göçün acısının olduğunu belirten Gözgeç; “Buradakiler sadece bir düğme değil, bir ayağı Bursa’da, diğer ayağı tüm dünyayı dolaşmış bir sergi. Bu dolaşan bütün düğmeler yine geliyor ana vatanda buluşuyor. Bir hikayeyi, bir yaşanmışlığı buraya emanet eden Tenzile Güler hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Burada herkes kendine dair bir hikaye bulacak. Böylesine önemli bir serginin Bursa’mızda sergileniyor olmasından onur duyuyorum” diye konuştu.

Koleksiyoner Tenzile Güler ise “Birçoğumuzun aklına gelmese de düğmeler hayatımızın sessiz şahitleridir. Nazif’in Düğmeleri koleksiyonu yalnızca bir koleksiyon değil, Selanik’ten İznik’e uzanan bir göçün hikayesidir. O hikayede nicelerinin hasreti, nicelerinin göz yaşları ve umutları vardır. Bende bugüne kadar biriktirdiğim koleksiyonumu doğduğum, büyüdüğüm Yeşil Bursa’nın kent müzesine ve gelecek nesillere bırakabildiğim için çok mutluyum” dedi.

Açılışın ardından Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, Tenzile Güler’e isminin yazılı olduğu kol düğmesi maketi hediye etti.

Bir yıl boyunca Kent Müzesi’nde izlenime sunulan sergide, farklı ülkelerden ve farklı materyallerden 4 binin üzerinde düğme bulunuyor. Ayrıca sergide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, eski başbakanlardan Bülent Ecevit, dönemin siyasi liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın hediye ettikleri düğmeler ile yine merhum sanatçı Barış Manço’nun "Kol Düğmeleri" şarkısında atıfta bulunduğu sanatçıya ait bir çift kol düğmesi de yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.