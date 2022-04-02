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Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu yönetim kurulu adayları tanıtıldı Fatih Arslan: “Verdiğimiz sözleri tutacak kadrolara sahibiz”

İHA

Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu yönetim kurulu adayları tanıtıldı Fatih Arslan: “Verdiğimiz sözleri tutacak kadrolara sahibiz”

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın haziran ayında gerçekleştirilecek 24.Olağan Genel Kurulu’nda yarışacak Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu, yönetim kurulu adaylarını tanıttı ve projelerini açıkladı.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 24. Olağan Genel Kurulu için geri sayım sürerken, haziran ayında yapılacak seçim öncesi Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fatih Arslan’ın başkan adayı olduğu Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu, düzenlediği toplantısı ile yönetim kurulu adaylarını kamuoyuna tanıttı. Fatih Arslan, seçilmeleri durumunda hayata geçirecekleri projeleri de açıkladı.
Bursa SMMM Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen ve Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi çok sayıda muhasebeci ve mali müşavirin katıldığı toplantıda, Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu yönetim kurulu adayları tek tek tanıtıldı.Adayların tanıtılmasının ardından kürsüye gelen başkan adayı Fatih Arslan, mesleğin ve meslektaşlarının çözülmeye muhtaç pek çok sorunu olduğunu belirterek, “Bu sorunlara çözüm üretmek, mesleğimizi geleceğe hazırlamak ve genç meslektaşlarımıza güzel bir gelecek bırakabilmek için yapılması gereken planlı, bilimsel, akılcıl ve stratejik bir çalışma ortaya konulması gerekiyor. İşte bu ihtiyacı tespit eden ve çözümün kendisinde olduğuna inanan grubumuz ile yola çıktık. Son derece nitelikli bir yönetim ekibi ve odasına sahip çıkan meslektaşlarımızın desteği ile odamıza yeni bir vizyon kazandıracağız” dedi.
16 proje öne çıkıyor
Pek çok projeleri olmasına rağmen bunların arasından 16’sını öne çıkararak paylaşmak istediklerini dile getiren Arslan, “Yasa ve yönetmeliklerden çalışma hayatı ve sosyal yaşama kadar geniş bir yelpazede yapılması gereken, hayata geçirmek istediğimiz pek çok projemiz var. Söz verdiğimiz her şeyi yapacak kadrolara, tecrübeye, enerjiye, ilişki ağına ve kararlılığa sahip olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Projelerimizin temel odağında ise özetle kadınlar, gençler, dijital dönüşüm, sadeleşme, hayatı kolaylaştırma, adalet, gelir iyileştirmesi, sosyal yaşam ve itibar konuları var” diye konuştu.
Arslan, şöyle devam etti: “Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu olarak meslek büyüklerimizin bilgisi ve deneyimi ile gençliğin enerjisini ve vizyonunu, kadınların analitik düşüncesi ve titizliği ile erkeğin rasyonel yaklaşımları ve gücünü ortak bir havuzda buluşturacak ideal bir yönetim modeli tesis etmek istiyoruz. Meslektaşlarımızdan her kesimi kucaklayan, her profilin kendisini bulabileceği bir çalışma modeli kurmak istiyoruz. İleride bizlerin yerlerini alacak gençlerimizin bugün alınan kararlar ve projelerde söz sahibi olmasını istiyoruz. Bugün odamızın yaklaşık yüzde 40’ını temsil eden ve her geçen gün artan kadın meslektaşlarımızın kendi dertlerine kendi çözümlerini üretmeleri için yetki verilmesini istiyoruz. Mesleğimizin hızla gelişen teknoloji ve değişen dünyaya ayak uydurabilmesi için dijital dönüşümünü sağlamak istiyoruz. Üyelerimizin kıdemine ve gelirine göre aidatlardan fiyat politikalarına, haksız rekabetin önlenmesinden eğitimi üyelerimizin ayağına götürülmesine kadar her alanda adaleti tesis etmek istiyoruz. Her çıkan yeni yasa ve yönetmelikle daha da karmaşıklaşan ve zorlaşan mesleğimizi, yetkili kurulları da yanımıza alarak sadeleştirmek, iş hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. İşten arta kalan zamanlarda moral ve motivasyonunu artıracak aktiviteler ile meslektaşlarımızın sosyal yaşamını zenginleştirmesine katkı sağlamak istiyoruz. Kısacası bizler yapacaklarımız ile saygın oda saygın meslektaş hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz.”
Bu dönem Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu’nun üye sayısını 2.500’e çıkarmak istediklerini anlatan Fatih Arslan, “Mayıs ayı içerisinde yapmayı planladığımız ön seçimimizi genel seçimlerin bir provası olarak görüyoruz. Bu konuda siz gönüldaşlarımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Siz her bir gönüldaşımızdan 5’er yeni grup üyesi bekliyoruz. Bu kadar çok yapacak iş varken bir 3 yılın daha boşa geçmemesi gerektiğini önemle vurgulamak istiyorum. Bu yüzden de tüm üyelerimizi odamıza sahip çıkmaya ve genel kurula mutlaka katılarak oy kullanmaya davet ediyorum. Unutmayın gelişim değişim ile başlayacak” ifadelerini kullandı.
Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu’nun yönetimi şu isimlerden oluşuyor:
Yönetim Kurulu: Fatih Arslan, Adnan Türkyılmaz, Aziz Ok, Bünyamin Çolak, Cem Ağ, Cemil Gicvan, Melek Dönmez, Osman Yıldırım, Yasin Sözer
Denetleme Kurulu:BirnurGürkirpik, Nurcan Işıldak, Soner Duman
Disiplin Kurulu : Ali Matışlı, Hamza Türk, İbrahim Kaya, Muhammed Aktürk,
Nihal Altunkaya

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