Fitre ne kadar 2022?

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Muammer İRTEM / BURSA, (DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Erhan Gürsel

TOFAŞ: Ennis 12, Berk Uğurlu 6, Cruz 17, Simmons 14, Zukauskas 5, Emre Tanışan, Yiğit Arslan, Cook 7, Muhsin Yaşar 20

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Lawson 13, Jefferson 12, Mehmet Yağmur, Ercan Osmani 4, Furkan Haltalı 10, Whitehead 16, Egehan Arna 17, Reaves 2, Kenan Sipahi 6

1'İNCİ PERİYOT: 24-21

DEVRE: 43-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-63ING Basketbol Süper Ligi'nin 26'ıncı haftasında TOFAŞ, sahasında karşılaştığı Beşiktaş Icrypex'i 81-80 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-04-02 22:37:20



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