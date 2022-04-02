Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOFAŞ - Beşiktaş Icrypex: 81-80

DHA

TOFAŞ - Beşiktaş Icrypex: 81-80


Muammer İRTEM / BURSA, (DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ 
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Erhan Gürsel
TOFAŞ: Ennis 12, Berk Uğurlu 6, Cruz 17, Simmons 14, Zukauskas 5, Emre Tanışan, Yiğit Arslan, Cook 7, Muhsin Yaşar 20
BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Lawson 13, Jefferson 12, Mehmet Yağmur, Ercan Osmani 4, Furkan Haltalı 10, Whitehead 16, Egehan Arna 17, Reaves 2, Kenan Sipahi 6
1'İNCİ PERİYOT: 24-21
DEVRE: 43-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-63ING Basketbol Süper Ligi'nin 26'ıncı haftasında TOFAŞ, sahasında karşılaştığı Beşiktaş Icrypex'i 81-80 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-04-02 22:37:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş’te Otizm Çalıştayı
YEREL HABERLER İş’te Otizm Çalıştayı
Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu yönetim kurulu adayları tanıtıldı Fatih Arslan: “Verdiğimiz sözleri tutacak kadrolara sahibiz”
YEREL HABERLER Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu yönetim kurulu ...
Sunta yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuğa para cezası
YEREL HABERLER Sunta yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuğa para ...
Otizmle mücadelede yüzler gülüyor
YEREL HABERLER Otizmle mücadelede yüzler gülüyor
Nazif’in Düğmeleri Bursa’da
YEREL HABERLER Nazif’in Düğmeleri Bursa’da
Ramazanın manevi iklimine uygun hat sergisi
YEREL HABERLER Ramazanın manevi iklimine uygun hat sergisi
Tehlikeli sevkiyata ceza yağdı
YEREL HABERLER Tehlikeli sevkiyata ceza yağdı
Yıldırım Belediyesi kültür hayatına yeni bir eser daha kazandırdı
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi kültür hayatına yeni bir eser ...
Köyceğiz Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışlarına Bursa Büyükşehir Belediyespor damgası
YEREL HABERLER Köyceğiz Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme ...
Osmangazili Sultanlardan şampiyonluk
YEREL HABERLER Osmangazili Sultanlardan şampiyonluk
Uludağ Elektrik ve Yeşim, leyleklerin göç yollarını temizledi
YEREL HABERLER Uludağ Elektrik ve Yeşim, leyleklerin göç yollarını ...
Osmangazi’de kitap şenliği
YEREL HABERLER Osmangazi’de kitap şenliği
Kayıp olarak aranıyordu; göle uçan otomobilinde cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu; göle uçan otomobilinde ...
Bursa'da gölete uçan araçtan cansız bedeni çıkarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da gölete uçan araçtan cansız bedeni çıkarıldı
Okul harçlıklarıyla, çocuk hastaların tedavisi için tıbbi cihaz satın aldılar
YEREL HABERLER Okul harçlıklarıyla, çocuk hastaların tedavisi için ...
Bursa'da hamile köpeği öldüren zanlı serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Bursa'da hamile köpeği öldüren zanlı serbest ...
Bursa Ağır Vasıta'ya çifte ödül
YEREL HABERLER Bursa Ağır Vasıta'ya çifte ödül
Öldürdüğü gebe köpeği traktörün arkasında sürükleyen şüpheli serbest
YEREL HABERLER Öldürdüğü gebe köpeği traktörün arkasında sürükleyen ...
Sağlıkçılar ayakta alkışlandı Sağlıkçılardan oluşan Türk Sanat Müziği korosu tam not aldı
YEREL HABERLER Sağlıkçılar ayakta alkışlandı Sağlıkçılardan oluşan ...
Yargıtay'dan emsal velayet kararı Çocuk hangi tarafı isterse velayet ona verilecek Yargıtay: 8 yaşındaki çocuğun görüşü esas alınmalı
YEREL HABERLER Yargıtay'dan emsal velayet kararı Çocuk hangi tarafı ...
Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları ilçe finali kazananları belli oldu
YEREL HABERLER Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları ilçe finali kazananları ...
Minik izcilerden müthiş performans
YEREL HABERLER Minik izcilerden müthiş performans
Sanayiciler yenilenebilir enerji için yeni teşvikler bekliyor TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: "Bir yılda yüzde 600 zam sanayicinin hareket kabiliyetini kısıtlıyor" "Doğalgaz maliyetini yükselten fiyat artışı, gözden geçirilmeli"
YEREL HABERLER Sanayiciler yenilenebilir enerji için yeni teşvikler ...
(Özel) Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor Engelli kızın hayatında ilk defa saçları boyandı, büyük mutluluk yaşadı Saçlarını boyadıkları engelli kızın evinin elektrik tesisatını da yenilediler
YEREL HABERLER (Özel) Öğrenciler köy köy gezip engellilerin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.