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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültür Park’ta gençleştirme operasyonu

İHA

Kültür Park’ta gençleştirme operasyonu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 67 yıldır Bursalılara hizmet veren Reşat Oyal Kültür Parkı’nı günümüz şartlarına göre modernize etme çalışmaları çerçevesinde Reşat Oyal Kültür Parkı Kentsel Tasarım ve Açıkhava Tiyatrosu Fikir Projesi hazırlandı. Hazırlanan projenin sunum toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bugüne kadar defalarca ameliyat geçirmiş vücudu gençleştirmeye, günün şartlarına uyarlamaya çalışıyoruz” dedi.
Bursa’da dönemin Belediye Başkanı Reşat Oyal tarafından 391 bin metrekare alan üzerine yapılan ve 1955 yılında hizmete açılan Reşat Oyal Kültür Parkı, yılların yorgunluğunu üzerinden atmaya hazırlanıyor. Zaman içinde ihtiyaçlara göre yapılan bazı düzenlemeler parkı estetik görüntüden uzaklaştırırken, otopark yetersizliği, park içindeki araç trafiği, yaya yolları, aydınlatmalar ve yıpranan kent mobilyaları gibi sorunlara anlık değil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi amaçlanıyor. Kültür Park’ı bütüncül bir planla ele almayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ortak aklı devreye alarak Kültür Park’ta faaliyet gösteren işletme yetkilileri, üniversitelerin ilgili birimlerinde eğitim gören öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Yine vatandaş beklenti, şikayet ve önerilerinin tespiti için de herkese açık bir anket çalışması yapıldı. Hem atölye çalışmaları hem de anketten çıkan sonuçlar harmanlanarak, Reşat Oyal Kültür Parkı Kentsel Tasarım ve Açıkhava Tiyatrosu Fikir Projesi hazırlandı.
Konsept projeyi hazırlayan Mimar Ömer Selçuk Baz, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda projenin detaylarını konunun tarafları ile paylaştı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra parktaki işletme sahipleri, atölye çalışmalarına katılan üniversiteli gençler, ilgili akademik odaların temsilcileri, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesinden akademisyenler, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Proje çalışmasında doğal dokunun güçlendirilmesini merkeze alarak çalıştıklarını ifade eden Mimar Ömer Selçuk Baz, yapısal kullanımı yüzde 30 azaltmayı, yaya bisiklet yollarını yüzde 65 artırmayı, araç yollarını yüzde 70 azaltmayı, otopark kapasitesini yüzde 10 artırmayı ve su öğesini de yüzde 15 artırmayı ön gördüklerini ifade etti.
Sunumun ardından konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalılara 67 yıldır hizmet veren Kültür Park’ın, günümüz şartlarına göre dizayn edilmesinin zorunluluk olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, “Bugüne kadar defalarca ameliyat geçirmiş vücudu gençleştirmeye, günün şartlarına uyarlamaya çalışıyoruz. Bu kolay bir iş değil. Konu herkese göre farklılaşabilir, dolayısıyla net bir doğrusu olmayacak. Kültür Park bana göre Türkiye’de, bu kadar eski olup da hala kurtarılma ihtimali olan parklardan biri. Hala çok yeşil ve güzel. Bunun nostaljisiyle mutlu azınlık keyiflensin diye el atmıyoruz. Kültür Park gerçekten Bursa için çok kıymetli. Bursalıların çok ciddi hatıraları var. Sivil toplum kuruluşlarının mekanları var. Farklı fonksiyonlarda kafeler var. En iyi şekilde kotararak, bittiğinde herkesin keyif alacağı bir Kültür Parkı nasıl ortaya çıkarabiliriz diye çalışıyoruz. Bu çalışmanın bir lütuf değil, zorunluluk olduğu gerçeği kabul edelim. Süreç genel bir mutabakatla yürüsün istiyoruz. Eğer bir şey yapmazsak, radikal bir karar almazsak işin sonunun çok hayırlı olduğunu görmüyorum. Her halükarda ne yapıp edip, acil sonuca gitmemiz lazım. Süreci başlatmamız lazım. İnşallah hayırlı bir netice çıkar ve bir an evvel sonuca gideriz” diye konuştu.

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