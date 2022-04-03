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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım'da gönüllerde sofralarda bir

İHA

Yıldırım'da gönüllerde sofralarda bir

Yıldırım Belediyesi, Ramazan ayı boyunca toplam 58 bin 500 vatandaşa sıcak yemek ulaştıracak ve 15 bin kişiye de erzak kolisi dağıtacak.
Bu çerçevede Ramazan ayının ilk gününde Sosyal Destek Müdürlüğü’nde buluşan Yıldırım Belediyesi müdürleri, başkan yardımcıları ve meclis üyelerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip aldığı erzak kolilerini gün boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp vatandaşların taleplerini dinledi. Sosyal Destek Müdürlüğü’nü ziyaret edip bu farkındalığa destek olmak için bir araya gelen ‘Yıldırım’ ailesini tebrik eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ardından Yıldırım Bayezid Aşevi’ni ziyaret etti. Çalışanlarla Ramazan ayı çalışmaları üzerine görüşen Başkan Oktay Yılmaz, kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Yıldırım için çalıştıklarını belirtti.
‘Yıldırım’da gönüllerde bir sofralarda bir’ diyerek, ihtiyaç sahipleri ve evlerinde yemek pişiremeyen vatandaşlar için sıcak yemek hizmeti sunan Yıldırım Belediyesi, her gün ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye 4 çeşit sıcak yemek ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Hijyenik şartlarda pişirilmiş yemeklerden oluşan bin 500 paket, ekipler tarafından kapı kapı gezilerek iftar saatinden önce vatandaşlara ulaştırılıyor. Yıldırım Beyazıt Aşevi’nde ise günlük olarak 450 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Yıldırım Belediyesi’nin sıcak yemek hizmetinden Ramazan ayı süresince 58 bin 500 vatandaş faydalanacak. Ayrıca ekipler tarafından 250 çölyak hastası vatandaşa da çölyak erzak kolisi ulaştırılacak.
Her yıl olduğu gibi bu sene de yardım ve dayanışma ayı 11 ayın sultanı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmayan Yıldırım Belediyesi, kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin dışında, muhtarlıklar aracılığı ile iletilen dar gelirli, yoksul, engelli ve yardıma muhtaç ailelere de erzak dağıtımlarını sürdürüyor. Ayrıca son iki yıldır Covid19 salgını sebebiyle kesintiye uğrayan iftar çadırlarını bu yıl yeniden açan Yıldırım Belediyesi, Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) ile birlikte Yüksek İhtisas Kavşağı’nda günlük bin kişiyi iftar sofralarında buluşturuyor. Ayrıca Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Bayezid Medresesi’nde iftar programlarını izlemeye gelen seyircilere iftarlık dağıtıyor ve Uyumayan Kütüphanede ders çalışan gençlere iftarlık ve sahurluk ikramında bulunuyor.
Ramazan’ın manevi atmosferine uygun bir program hazırlayan Yıldırım Belediyesi, tüm ay boyunca Barış Manço Kültür Merkezi’nde sohbet programlarından orta oyunlarına, şiir dinletilerinden animasyonlara, tasavvuf konserlerinden söyleşilere kadar birçok program gerçekleştirecek. Prof. Dr. Nurullah Genç, Oyuncu Anne ve Yazar Merve Gülcemal, İlahi Sanatçısı Sedat Uçan, Hayati İnanç, Dursun Ali Erzincanlı, TRT Çocuk Sunucusu ve Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Goncagül, Ziyafet Sofrası Yetişkin Tiyatrosu ve Mavi ile Volkan Öğretmen Çocuk Şarkıları Çocuk Tiyatrosu ekibini Yıldırım’da ağırlayacak olan Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerini Ramazan akşamlarında buluşturacak. Öte yandan Ramazan ayı boyunca Yıldırım Medresesi’nde ilahiyatçı yazar ‘Erkan Aydın İle Bursa’dan İftara’ Ülke TV’den canlı yayınlanacak iftar programları yapılıyor.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu mübarek günler bizler için büyük bir sevinç aynı zamanda rahmet, bereket ve mağfiret ayıdır. Birlik ve beraberliği pekiştirmek, yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek için önemli bir fırsattır. Bu ayda sabrın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşayacağız. Bizi birbirimize yakınlaştıran, aile ve akrabalık bağlarının daha da pekiştiği, sevgimizin, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın daha da güçlendiği bu ayı güzel değerlendirmeliyiz. Bu mübarek ayın ülkemiz, İslam Âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

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