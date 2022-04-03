Bursaspor kalan 8 maçının 5’ini evinde oynayacak

Ankara Keçiörengücü yenilgisi sonrası 28 puanda kalan Bursaspor, son 8 maçının 5’inin evinde oynayacak. Yeşilbeyazlı takım iç saha avantajını kullanmak istiyor.
Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü’ne mağlup olan Bursaspor, 28 puanda kaldı. Ateş hattında kalan yeşilbeyazlı takımın önünde 8 maçı kaldı. Bursaspor bu 8 maçın 5’ini Timsah Park’ta oynayacak. Bursa ekibi, evinde oynayacağı 5 maçı da kazanarak ligde kalmayı hedefliyor.
Bursaspor’un kalan maçları şöyle:
"Kocaelispor, İstanbulspor (D), Gençlerbirliği, Denizlispor, Manisa FK (D), Ümraniyespor, Bandırmaspor (D), Menemenspor."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.