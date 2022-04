Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-STAT: İnegöl

HAKEMLER: Mahmet Çağatay Lakot, Barış Çardaklı, Mehmet Özer

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek, Türker Toptaş, İbrahim Sürgülü, Bahadır Taşdelen, Emir Özsoy, Serkan Sözmen (Dk.84 Kadir Salih), Samet Cantürk, Furkan Özyapı (Dk.73 Yılmaz Can Taşkıran), Ersel Aslıyüksek(Dk.90+1 Gülhan Üreyen), Yusuf Özdemir, Ömer Faruk Ermeç

AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Yunus Emre Kırdal, Tarık Mayhoş (Dk.77 Ömer Faruk Çalışkan), Sefa Narin, Onur Kolay (Dk.86 Selim Asal), İlker Sayan (Dk.77 Volkan Pala), Gökdeniz Varol (Dk.77 Mehmet Taşcı), Uğur Aygören, Yunus Emre Yalçın, Ali Fırat Okur, Tayyib Kanarya (Dk.63 Gökhan Yılmaz), Ömer Esenkaya

SARI KARTLAR: Dk.64 Furkan Özyapı (İnegölspor) Dk.56 Fırat Okur, Dk.60 Ömer Esenkaya, Dk.72 Emre Kırdal (An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor)

KIRMIZI KART: Dk.59 Fırat Okur (An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor)

GOLLER: Dk.38 Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor) Dk.57 İlker Syan (An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor)TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, sahasında ağırladığı An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golünü 38. dakikada Ömer Faruk Ermeç atarken, konuk takımın beraberlik golü 57. dakikada İlker Syan'dan geldi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

