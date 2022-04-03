Çukurova Belediyespor, Karşıyaka'yı 3-0 yendi Çukurova Belediyespor, Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen ikinci takım oldu

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı son gününde Çukurova Belediyespor, Karşıyaka'yı 30 yendi.
Bu sonuçla Çukurova Belediyespor, ikinci sırada tamamladığı gruptan Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen ikinci takım oldu.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan
Çukurova Belediyespor: Nursevil Gökbudak Aydınlar, Ezgi Arslan, Aslı Ertek, Dilara Bilge, Mlinar, Ivonkina (Derya Çayırgan, Sude Pehlivan, Deniz Berrak Kakasci, Deniz Çapkınoğlu, Elif Nur Başaran, Gizem Öcal, Zeynep Şen Güler)
Karşıyaka: Selen Naz Kiraz, Simay Akdağ, Yaren Işık, Liray Akpınar, Ezgi Uludağ, Çağla Çınar (Betül Mensur, Petkovic, Bengü Zeren, Sude Taşbaş, Duru Akarçeşme)
Setler: 2519, 2523, 2521
Süre: 84 dakika (26, 32, 26)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.