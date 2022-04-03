İftar sonrası çaylar İnegöl Belediyesinden

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İnegöl Belediyesi, iftar sonrası çay ikramıyla gönülleri ısıtacak.

Teravih programlarından Kuranı Kerim tilavetlerine, tiyatrodan şenliğe kadar birçok alanda yapılacak ramazan etkinlikleriyle birlikte, Ramazan ayı boyunca İnegöl Belediyesi önünde bulunan parkta ücretsiz çay ikramları gerçekleştirilecek. İnegöl Belediyesi tarafından kurulacak stantta, iftar sonrası başlayacak çay ikramları gece 00.00’a kadar devam edecek. Burada tüm vatandaşlara sınırsız şekilde çay ikramı yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.