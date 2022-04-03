Bursaspor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti sonrası ara vermeden Kocaelispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Yeşilbeyazlı futbolcular tempolu koşular yaparken, dünkü maç forma giyen isimler yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Topla birlikte ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı. Dün oynanan Keçiörengücü maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı.

Bursaspor yarını izinli geçirip, 5 Nisan Salı günü yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.