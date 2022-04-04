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(Özel) Türk civcivi Gürcistan’dan dünyaya yayılıyor Türkiye’de ilk kez bir tavuk firması yurt dışında canlı civciv fabrikası kurdu Hastavuk Gürcistan’da ürettiği civcivleri dünyanın bir çok yerine satacak Civcivler için dev kargo uçağı kiralayan firma Afrika’nın bir çok bölgesine de civciv ihraç ediyor Kuluçka süresini tamamlayıp yumurtalarından çıkan milyonlarca civcivin toplanma anı kameralara böyle yansıdı

İHA

(Özel) Türk civcivi Gürcistan’dan dünyaya yayılıyor Türkiye’de ilk kez bir tavuk firması yurt dışında canlı civciv fabrikası kurdu Hastavuk Gürcistan’da ürettiği civcivleri dünyanın bir çok yerine satacak Civcivler için dev kargo uçağı kiralayan firma Afrika’nın bir çok bölgesine de civciv ihraç ediyor Kuluçka süresini tamamlayıp yumurtalarından çıkan milyonlarca civcivin toplanma anı kameralara böyle yansıdı

Türk civcivi; Gürcistan’dan çıkıp dünyayı feth etmeyi planlıyor. Beyaz et sektörünün ihracat rekortmeni Bursalı tavuk firması Türkiye’de bir ilke imza atıp yurt dışında civciv fabrikası (kuluçkahane) kurdu. Kuluçka süresini tamamlayıp yumurtalarından çıkan milyonlarca civcivin renkli görüntüleri kameralara yansıdı.
Gürcistan’da 10 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesis, yılda 24 milyon yumurtadan civciv üretip dünyanın bir çok yerine ihraç edecek. Gürcistan başta olmak üzere Türki Cumhuriyetler ile Rus pazarına hitap edecek olan firma bir sonraki yatırımını ise aynı bölgede damızlık tesisi kurarak yapmayı planlıyor. Ayrıca firma kiraladığı dev kargo uçağı ile milyonlarca civcivi Afrika’dan, Japonya’ya, Avrupa’dan Orta Doğunun bir çok bölgesine taşıyabiliyor.
Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’nın Harkov bölgesinde yılda 100 milyon ton toz yem üretecek dev fabrika yatırımının ardından Gürcistan’ın Güneydoğusundaki Tiflis şehrinin Sagerejo bölgesinde kuluçka tesisi kuran Hastavuk seri civciv üretimine başladı.
Gürcistan’daki fabrikada üretilen civcivler dünyanın bir çok yerine ihraç ediliyor. Firma 10 milyon dolar yatırımla 10 bin metrekare alan üzerine kurulu son teknoloji ürünlerin kullanıldığı tesisi basın mensuplarına tanıttı. Kuluçka günlerini tamamlayarak yumurtalarından çıkan milyonlarca civciv fabrikadaki işçiler tarafından büyük bir titizlikle toplanıp kasalarına yerleştirildi. Özel kasalara alınarak klimalı tırlara alınan milyonlarca civciv dünyanın bir çok ülkesine ihraç edilmek üzere yola çıktı.
Hastavuk Damızlık Bölümü Genel Müdürü Müfit Yavuz, firma olarak 50’inci yıllarını kutladıklarını, elde ettikleri 50 yıllık bilgi ve birikimlerini yaptıkları yeni yatırımlara entegre ederek bu yatırımları daha kullanılır hale getirdiklerini belirtti.
Gürcistan’da yaptıkları kuluçka fabrikası yatırımıyla hem bölgenin ekonomisine hem istihdamına hem de ihracatına katkı yapan bir firma konumunda olduklarını aktaran Yavuz, savaşa rağmen Ukrayna’nın Herson bölgesinde yaptıkları yem fabrikası yatırımı ile ilgili olarak "İnşallah savaşın bir an önce bitmesiyle birlikte yatırımımızın sürekliliğini sağlamış olacağız" dedi.
Gürcistan’ın Tiflis kentine kurulan tesisin ana hedefinin öncelikle Gürcistan iç pazarının civciv ihtiyacını karşılayıp bununla birlikte yakın çevre ülkeler Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Rusya’ya canlı civciv ihracatı yapmak olduğunu dile getiren Müfit Yavuz, bundan sonraki süreçte bölgede atacakları ilk adımın en az 8’er bin metrekarelik iki, 50’şer bin kapasiteli toplamda 100 bin kapasiteli damızlık tesisi yatırımlarını tamamlayıp canlı civciv üretimini entegre şekilde gerçekleştirmek olduğunu söyledi.
Yavuz: "Bahar ile birlikte yatırımlara start vereceğiz. 2022 sonuna kadar ilk damızlık tesisini tamamlayıp 2023 baharında bölgede yaklaşık 150 kişinin çalıştığı 2 adet damızlık tesisini tamamlayıp faaliyeti devam eden yıllık 20 milyonun üzerinde civciv üretme kapasitesi bulunan kuluçka tesisi ile birlikte Gürcistan'daki tesisi güçlü bir işletme konumuna getirmiş olacağız" dedi.
Gürcistan’ın bulunduğu bölgede sinerjisi yüksek bir ülke olduğunu belirten Yavuz, Gürcistan’da kurmuş oldukları tesisin ardından bölgede bir çok ülkeden resmi olarak yatırım talebi aldıklarını, bu yatırımın hem ülkenin bütün ihtiyacını karşılayacağını hem de bölgedeki diğer komşu ülkelerin ihtiyaçlarına da çok ciddi cevap verebilecek büyüklükte olduğunu söyledi.
Pandemi döneminde lojistik anlamda yaşanan sıkıntılar sebebiyle yıllık özel kargo uçağı kiraladıklarını ve firmaya ait olan uçağın dünyanın dört köşesine civciv sevkıyatı yaptığını belirten Müfit Yavuz, "Artık yıllık bazda kiraladığımız bize ait Airbus A 737 tipinde bir kargo uçağımız var. İhtiyaca göre istediğimiz yere geliyor. 200 bin civcivi yükleyip taşıyabiliyoruz. Afrika’da Sudan, Çad, Moritanya, Uganda, Kenya, Seyşeller’den Arap yarımadasında Kuveyt, Katar gibi ülkelere gönderiyoruz" dedi.
Tesisin kurulduğu bölge olan Sagarejo Belediye Başkanı Avtandil Glukashvili ise uzun yıllar önce Hastavuk'la tanıştığını belirterek "Biz Sagarejo halkı olarak bu yatırımı buraya yaptığı için Türkiye'ye ve Hastavuk'a çok teşekkür ederiz ve çok mutluyuz. İnşallah çok başarılı olacaksınız. Bugüne kadar hep sizlerin yanında bulunduk bundan sonrada hep yanınızda olacağız" dedi.

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