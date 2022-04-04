Fen bilgisi öğretmen adayları derslerini GUHEM'de işledi

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri astronomi dersini Türkiye’nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) işledi.

Uzay ve havacılık alanında farkındalık oluşturmak hedefiyle hayata geçen GUHEM, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerini ağırladı. GUHEM’de görev alan bilim iletişimcileri astronomi dersi çerçevesinde merkezi ziyarete gelen öğrencilere güneş sistemi, gezegenler ve yıldızlar hakkında bilgiler aktardı. Dersin ardından GUHEM’i inceleyen öğretmen adayları merkezde yer alan interaktif düzenekler sayesinde öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirme imkanı buldu.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurcan Kahraman, GUHEM’in okul dışı öğrenme ortamı anlamında çok güzel bir merkez olduğunu ifade etti. Nurcan Kahraman, “Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde astronomi derslerine giriyorum. Dersimiz çerçecesinde GUHEM’e geldik ve değerli bilim iletişimcilerinin anlatımlarıyla dersimizi işledik. Astronomi somutlaştırılması zor bir alan. Ama GUHEM bu açıdan oldukça iyi tasarlanmış. Merkez öğrencilerin uzaya olan ilgisini ve merakını artırıyor. Fen bilgisi öğretmenleri okullarda astronomiyi anlatan kişiler. Onlarda oluşan kavram yanılgısı direkt öğrencilere aktarılıyor. Bu yüzden GUHEM’de gerçekleştirdiğimiz ders sayesinde öğretmen adaylarımızın kavram yanılgılarının önüne geçerek doğru bilgiyi edinmelerine yardımcı olduk. Görerek ve dokunarak işlenen bir ders olduğu için öğrencilerim adına çok verimli bir dersti” dedi.

Uludağ Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi Beyza Eyvaz, “Bugün işlenen derste güneş sistemi ve yıldızlar hakkında yeni bilgiler edindik. Fırsatı olan her öğrencinin ve her öğretmenin GUHEM’i gezip görmesini çok isterim” diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi Nida Fulya ise, özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin uzay ve havacılık anlamında ilgisinin artması için GUHEM’in büyük katkı sağlayacağını söyledi.

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