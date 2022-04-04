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Üniversiteli gençler, evcil hayvanların resimlerini 15 kilo mama karşılığı çiziyor

DHA

Üniversiteli gençler, evcil hayvanların resimlerini 15 kilo mama karşılığı çiziyor


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da güzel sanatlar fakültesi öğrencileri Adnan Çobanoğlu (24) ile Emrah Kahveci (23), sokak hayvanları yararına evcil hayvanların resimlerini yapıyor. Hayvanseverlerden resim için para yerine 15 kilo mama talep eden Çobanoğlu ve Kahveci, projenin bir ay boyunca devam edeceğini söyledi.
Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri Adnan Çobanoğlu ve Emrah Kahveci, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü için farkındalık oluşturmak için sosyal medya üzerinden verdikleri ilanla sokak hayvanları için 15 kilo mama alan hayvanseverlerin evcil hayvanlarının portrelerini çizmeye başladı. Çobanoğlu ile Kahveci, evde biriktirdiği mamaları çizimlerden kalan zamanda, kendi imkanlarıyla sokak sokak gezerek aç kalan hayvanlara dağıtıyor.
Önceleri, kısıtlı imkanlarla sınırlı sayıda sokak hayvanına ulaşabildiklerini ancak HAÇİKO Derneği´nin desteğiyle daha çok sokak hayvanının yaşamına dokunma fırsatı bulduklarını belirten iki arkadaş, projeyi nisan ayı boyunca sürdüreceklerinin söyledi.
'HEM KARINLARINI DOYURACAĞIZ HEM DE ONLARA DİKKAT ÇEKECEĞİZ'
1 Nisan´da başladıkları projeyle 3 günde toplam 330 kilo mama topladıklarını belirten Adnan Çobanoğlu "Evcil hayvanının fotoğrafını bize gönderiyorsunuz ve biz de akrilik boyayla evcil hayvanınızın tablosunu yapıyoruz ve sizlere gönderiyoruz. Bunun karşılığında, eğer kedi besliyorsanız 15 kilo kedi maması, köpek besliyorsanız da 15 kilo köpek maması talep ediyoruz ve sizin yerinize sokaktaki dostlarımıza dağıtıyoruz. Bu projemizi özellikle 4 Nisan `Sokak Hayvanları Günü´nde yapmak istedik, Nisan ayı boyunca da projemize devam edeceğiz. Hem sokaktaki dostlarımızın karnını doyuracağız hem de onlara dikkat çekeceğiz. Projemize başlayalı 3 gün olmasına rağmen yaklaşık 12 çizim yaptık ve bunun karşılığında 180 kilo mama topladık. Ayrıca 150 kilo mama da bize bu projede destek olup güvenen, mamaları sokak hayvanlarına teslim edeceğimizi bilen vatandaşlarımızdan geldi. Biz onlara da ayrıca teşekkür ederiz." dedi.
Sokak hayvanlarına dikkat çekmek için sanat yapacaklarını vurgulayan Çobanoğlu "Bu projeye destek vermek isteyenler sosyal medyada `duvardansanata´ hesaplarımızdan ulaşabilirler. Biz, duvardan sanata, sanattan mamaya diyoruz." dedi.
'YILIN HER GÜNÜ BÖYLE BİR PROJE ÜRETMELERİNİ DESTEKLİYORUZ'
Çobanoğlı ile Kahveci´ye köpeğinin resmini çizdiren Murat Bilir, sokak hayvanlarına yardım ettiği için mutlu olduğunu belirterek, "Evcil hayvanımızın resmini çizdirmek istediğimizde böyle bir arayışa girmiştik. Onların da sokak hayvanlarına yardım edilmesi konusunda ön ayak oldukları projeyi inceledik, çok hoşumuza gitti. Böylece biz de evcil hayvanımızın resmini onlara çizdirmek istedik. Bunun karşılığında da kendilerine moral ve destek de vermek amacıyla 15 kilo mama verdik. Projenin devamının gelmesi için, yılın her günü böyle bir proje üretmelerini destekliyoruz" diye konuştu.
Evcil hayvanının resmini çizdirerek projeye destek verdiğini belirten Peren Durmuş ise "duvardansanata ekibinin mama kampanyasına ben de kendi evcil hayvanımın resmini çizdirerek destek oldum, bu kampanya inşallah çok güzel şeylere vesile olur ve sokak hayvanları için de çok güzel olur." ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-04-04 10:09:44

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